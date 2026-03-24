암 검진 수검률 향상

의료비 지원대상 확대로 ‘건강 안전망’ 강화

경북 김천시 보건소는 지난 20일 열린 '제19회 암 예방의 날' 기념식에서 2025년 암 예방 사업 평가 결과 '우수기관상'을 수상했다고 밝혔다.

이번 평가는 경상북도 내 보건소를 대상으로 국가암검진 수검 향상률, 암 예방 홍보 실적, 지역별 우수사례 등 암 예방 관리 사업 전반에 걸친 성과를 종합적으로 분석해 선정되었으며, 2025년 국가암관리사업 최우수상을 받은 것에 이어 2년 연속 수상이라는 쾌거를 달성했다.

'제19회 암 예방의 날' 기념식에서 2025년 암 예방 사업 평가 결과 '우수기관상' 수상 기념촬영/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

무엇보다 이번 수상은 단순한 홍보를 넘어 시민들에게 실질적인 보건의료 성과를 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

김천시는 지속적인 암 검진 홍보를 통해 시민 인식을 개선하고 암 검진 수검률을 높여 암 조기 발견 및 치료를 유도하며 암으로 인한 사망률 감소에 집중해 왔다.

또한, '김천시 암환자 의료비 지원사업'을 통해 저소득층(차상위, 의료급여수급자)뿐만 아닌 건강보험가입자까지도 혜택을 받을 수 있도록 지원 대상 범위를 확장하여 이번 평가에서 지역 우수사례로서 인정받았다.

AD

김천시 보건소 관계자는 "암 의료비 지원 확대 등으로 실질적인 혜택이 필요한 분들이 수혜를 받을 수 있도록 암 관리 사업 활성화에 집중하고, 체계적인 지역사회 암 관리 안전망을 구축하는 데 최선을 다하겠다."고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>