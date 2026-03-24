미래 이끌어 나갈 인재 육성

경북 고령군산림조합(조합장 임대성)에서 지난 23일 고령군청을 방문하여 지역의 교육 발전과 인재 양성을 위해 사용해 달라며 교육발전기금 500만원을 기탁했다.

이날 기탁식에 참석한 임대성 산림조합장은 "미래를 이끌어 나갈 인재를 육성하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각한다."며 "고령군 학생들이 세계적인 인재가 될 수 있도록 지속적인 관심과 사랑으로 응원하겠다."고 했다.

사단법인 고령군교육발전위원회(이사장 성현덕)는 "고령군 교육을 위해 따뜻한 관심을 보내주시는 고령군산림조합에 감사드린다."며 "새로운 패러다임에 맞게 지역 인재들의 소중한 꿈을 이뤄나갈 수 있는 교육 환경을 조성하겠다."고 밝혔다.

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군 관계자는 지역교육 활성화를 위하여 선뜻 큰 금액을 기탁한 고령군산림조합에 고마움을 표하고 "고령을 사랑하고 아이들을 아끼는 그 마음이 곧 고령의 경쟁력이다."라며 "기탁하신 소중한 재원이 지역 인재 양성이라는 결실로 이어지도록 내실 있는 교육 사업을 추진하겠다."고 답했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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