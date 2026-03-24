“동부권 100만 도시 실현”

순천 의대·반도체·무탄소 산단 추진

전남·광주 통합특별시장 선거에 출마한 강기정 예비후보가 24일 순천에 후원회 사무실을 개소하며 전남 동부권 민심 공략에 나섰다.

강기정 민주당 전남광주특별시장 예비후보가 순천 연향동에 후원회 사무실을 열었다. 빛명캠프 제공 AD 원본보기 아이콘

강 후보는 "동부권은 대한민국을 먹여 살린 최대 산업벨트인데 꺼져가는 도시가 됐다"며 "동부권을 가장 먼저 살려내 부강한 100만 대도시로 만들고 광역경제권을 성공시키겠다"고 말했다.

강 후보는 앞서 동부권 100만 도시 실현을 위해 ▲순천 통합 의과대학 설립 ▲순천 반도체 생산공장 유치 ▲광양만·여수산단 무탄소 전력 산업단지 조성 ▲공공기관 2차 맞춤형 이전을 통한 산업·일자리 기반 확대 ▲전남 동부본부 산업청사 격상 등을 제시했다.

강 후보는 "이번 통합시장은 이재명 대통령과 임기를 함께하는 만큼 통합의 성공이 곧 이재명 정부 성공의 척도"라며 "지금은 이재명 대통령을 빛낼 사람이 필요하고, 좋은 정책으로 성과를 내겠다"고 말했다.

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이어 "군공항 이전 합의, 복합쇼핑몰 등 묵은 숙제를 풀어낸 실용 정신과 3선 국회의원, 청와대 정무수석 등을 거친 경험으로 통합의 갈등을 돌파하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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