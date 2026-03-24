광명시-㈜슬레노-관내 전통시장 4자 업무협약 체결

AIoT 단말기 500대 광명전통시장·새마을시장에 설치

박승원 시장 "상인은 안심, 시민은 즐거운 시장 만들 것"

시, 인공지능 기반 스마트 안전·복지 인프라 본격 가동

경기 광명시(시장 박승원)가 인공지능(AI) 기술을 활용해 전통시장의 고질적인 화재 불안을 해소하고 안전한 시장 환경 조성에 본격적으로 나선다.

박승원 광명시장(왼쪽 두 번째)이 24일 시청 영상회의실에서 ‘스마트도시 규제샌드박스 실증사업’ 추진을 위해 사업 수행기관인 ㈜슬레노 신동휘 대표(왼쪽 세 번째)와 사업 대상지인 광명전통시장의 이항기 이사장(맨 오른쪽)과 광명새마을시장의 전덕배 조합장과 4자 간 업무협약을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 24일 시청 영상회의실에서 '스마트도시 규제샌드박스 실증사업' 추진을 위해 사업 수행기관인 ㈜슬레노(대표 신동휘)와 사업 대상지인 광명전통시장(이사장 이항기)과 광명새마을시장(조합장 전덕배)의 4자 간 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약에 따라 광명시는 국비 4억5000만원을 포함한 총 6억3000만원의 예산을 투입하며, ㈜슬레노는 광명전통시장과 광명새마을시장에 인공지능 사물인터넷(AIoT) 네트워크 기반 화재 예방·대응 시스템 인프라를 구축한다. 각 전통시장은 시스템이 차질 없이 설치될 수 있도록 현장 인프라 구축에 적극 협력하기로 뜻을 모았다.

이번 사업의 핵심은 인공지능 사물인터넷(AIoT)을 활용해 '24시간 똑똑한 화재 감시망'을 구축하는 것이다.

점포 내 설치하는 AIoT 복합 단말기 500대는 센서가 수집한 열, 연기, 가스, 공기질 등 화재 관련 데이터를 인공지능이 실시간으로 분석해 화재 발생 가능성까지 사전에 감지한다.

기존 전통시장에 설치된 화재감지기가 화재가 발생한 이후 보이는 일정 수치 이상의 열이나 연기가 감지된 후에 통보하는 방식이었다면, 이번 시스템은 인공지능이 데이터의 미세한 변화를 포착해 사고 발생 전 이상 징후를 미리 알려준다.

이는 기존 시스템이 가진 '사후 대응'의 한계를 극복하고 '사전 예방' 중심의 화재 안전 체계를 구축했다는 점에서 큰 의미가 있다.

또한 설치되는 감지기는 화재 징후뿐만 아니라 실내 공기질, 시설물 변위까지 복합적으로 감지해 시장 내 안전 상황을 종합적으로 관리한다.

단말기가 이상 상황을 감지하면 재난 대응 서버로 정보를 즉시 전송한다. 전송된 정보는 시 담당자와 시장 관리자, 점포주 등에게 전용 앱(App)으로 실시간 통보돼 비상 상황에 즉시 조치할 수 있도록 돕는다.

시는 이번 실증사업 결과를 바탕으로 해당 기술의 적용 가능성을 검토하고, 안전 대응 체계를 단계적으로 보완해 나갈 계획이다.

박승원 광명시장은 "전통시장은 점포가 밀집해 있어 화재 발생 시 대형 사고로 이어질 위험이 큰 만큼, 첨단 기술을 활용해 전통시장의 안전 체계를 근본적으로 바꾸고자 한다"며 "이번 사업으로 상인들은 안심하고 생업에 종사하고, 시민들은 즐겁게 방문할 수 있는 전국 최고 수준의 안전한 전통시장을 만들겠다"고 밝혔다.

박해경 사회복지국장(오른쪽)이 24일 사회복지국장실에서 황선영 엔에이치엔와플랫㈜ 대표와 ‘와플랫 AI 안심케어 사업 업무협약’을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다. 광명시 제공 원본보기 아이콘

'스마트폰이 안부 묻고 긴급출동까지'…광명시, 어르신 위한 'AI 안심케어' 도입

광명시(시장 박승원)가 별도의 기기 설치 비용 없이 스마트폰 앱만으로 어르신의 안부를 실시간 확인하는 '인공지능(AI) 안심케어' 서비스를 도입한다.

시는 24일 사회복지국장실에서 엔에이치엔와플랫㈜와 '와플랫 AI 안심케어 사업 업무협약'을 체결하고 어르신 고독사 예방을 위한 스마트 돌봄 체계 구축에 나섰다.

이번 사업은 인력 중심의 한계를 보완하기 위해 스마트폰 앱을 활용해 24시간 상시 모니터링을 실시하고, 인공지능(AI)이 스마트폰 사용 데이터를 확인해 위기 상황을 조기에 감지·대응하는 것이 핵심이다.

협약에 따라 광명시는 사회적 고립가구 실태조사를 통해 65세 이상 고립 위험 어르신 50명을 선정·관리하고, 엔에이치엔와플랫㈜는 인공지능(AI) 기반 돌봄서비스 운영과 기술 지원을 맡는다.

주요 서비스는 ▲휴대전화 움직임 기반 24시간 모니터링 ▲인공지능 자동 안부 전화(AI 콜)을 통한 건강 상태 확인 ▲복약 알림 및 심혈관·스트레스 체크 등 맞춤형 건강관리 기능 등이다.

특히 48시간 이상 휴대전화 사용이나 움직임이 감지되지 않을 경우, 즉시 관제센터와 연계해 현장으로 출동하는 긴급구호 체계를 구축해 고독사 예방에 실질적인 효과가 기대된다.

무엇보다 별도의 기기 구입·설치가 필요 없는 앱 기반 서비스로, 예산 절감과 행정 효율성 제고라는 두 가지 효과를 동시에 거둘 수 있다.

기존 사물인터넷(IoT) 기기 설치 방식은 대상자 1인당 약 36만원(2년 기준)의 비용이 소요되지만, 이번 사업은 긴급출동 서비스를 포함하고도 약 33만원 수준으로 비용 부담을 낮췄다.

서비스는 이달 시범운영을 거쳐 오는 4월부터 제공될 계획이다.

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박해경 사회복지국장은 "데이터 기반의 스마트 행정으로 고독사 사각지대를 해소하고 지역사회 안전망을 더욱 공고히 하겠다"며 "다양한 스마트 복지 사업을 연계해 고독·고립 위험군을 체계적으로 관리해 나갈 것"이라고 밝혔다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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