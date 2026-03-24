경북 칠곡군은 지난 21일 관내 외국인 근로자들의 안전사고 예방과 보건 증진을 위하여 재난 상황을 대비 '산업안전보건 및 소방안전교육'을 실시했다.

이번 교육은 한국산업안전보건공단과 칠곡소방서, 왜관산업단지 관리공단 등이 함께 참여했으며, 관내 외국인 근로자 40여 명이 참석한 가운데 실시됐다.

산업안전보건 및 소방안전교육 중/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

교육은 경북권질병대응센터에서 제공한 결핵 예방을 위한 영상교육을 시작으로, 한국산업안전보건공단의 사업장 안전 수칙 교육과 칠곡소방서 예방 안전과의 소방안전교육 순으로 진행됐다,

칠곡군 관계자는 "지역의 산업단지나 공장을 둘러보며 의사소통이 어려운 외국인 근로자들이 비상 상황 시 대처 미숙으로 큰 피해를 볼 수 있다는 점을 항상 느껴왔다"라며, "안전교육은 아무리 강조해도 지나치지 않다"고 강조했다.

AD

이어 "외국인 근로자의 안전이 곧 기업 경영의 안정이며 궁극적으로 국익에 이바지하는 길인 만큼, 앞으로 정기·수시교육을 통해 재난 대응 활동이 일상화되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>