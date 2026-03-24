첫 미니앨범 '애프터 크라이' 24일 발매

"멋진 퍼포먼스로 세상을 놀라게 할 것"

베이비돈크라이가 24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 쇼케이스를 열고 미니 1집 '애프터 크라이(AFTER CRY)'를 소개하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

"빨리 저희의 멋진 퍼포먼스로 세상을 놀라게 하고 싶어요."

걸그룹 베이비돈크라이(Baby DONT Cry)가 첫 번째 미니앨범 '애프터 크라이(AFTER CRY)'로 돌아왔다.

베이비돈크라이는 24일 오후 2시 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 쇼케이스를 열고 활동을 시작했다. 리더 이현은 이번 앨범을 "'눈물 3부작'의 첫 번째 시작을 알리는 앨범"이라며 "눈물을 흘리기까지, 눈물에 닿기까지의 과정을 담았다"고 소개했다. 베니는 "'아이 돈 케어(I Don't Care)' 이후 4개월 만의 컴백이라 멤버들과 열심히 준비했다"며 "우리만의 에너지를 느낄 수 있을 것"이라고 자신감을 드러냈다.

소속사 피네이션의 수장인 싸이 대표의 든든한 지원사격도 공개했다. 베니는 "싸이 대표님이 이번 미니앨범을 위해 열심히 신경을 써주셨다"며 "수록된 5곡 모두 잘될 것 같다. 감이 온다. 책임감을 가지고 열심히 연습하라는 조언이 큰 힘이 됐다"고 전했다.

타이틀곡 '비터스위트(Bittersweet)'는 경쾌한 사운드 위에 씁쓸하지만 달콤한 기억을 녹여낸 곡이다. 히트곡 메이커 라이언 전 프로듀서와 김이나 작사가가 참여해 완성도를 높였다. 이현은 "아팠을 때를 떠올리면 그때가 있기에 지금의 내가 있다는 고마운 기억을 상기시킨다"며 "모두의 향수를 불러일으키는 곡"이라고 설명했다.

뮤직비디오 촬영 비화도 공개했다. 쿠미는 "아침 일찍 한강에서 눈물 흘리는 장면을 찍었는데 너무 추워서 진짜 눈물이 났다"고 회상했다. 베니는 "울부짖는 장면이 처음에는 부끄러웠지만, 감독님의 도움으로 집중할 수 있었다"고 말했다.

베이비돈크라이 이현이 24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 쇼케이스를 열고 신곡 '비터스위트(Bittersweet) 무대를 선보이고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

베이비돈크라이가 24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 쇼케이스를 열고 신곡 '비터스위트(Bittersweet) 무대를 선보이고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

베이비돈크라이는 이번 활동을 통해 음악적 역량뿐 아니라 친근한 매력도 선보일 계획이다. 이현은 "무대뿐 아니라 우리가 재미있는 그룹이라는 사실도 보여드리고 싶다"고 포부를 밝혔다.

이들은 영국 음악 매거진 NME가 발표한 '올해 주목해야 할 신예 아티스트'에 선정되고, 일본 지상파 TV도쿄 음악프로그램 '초초음파'에 출연하는 등 해외 시장에서도 좋은 반응을 얻고 있다. 베니는 "K팝 아이돌이라는 게 자랑스럽다"며 "기회가 된다면 어디든 달려가고 싶다"고 말했다.

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앨범에는 타이틀곡을 포함해 '마마 아임 올라이트(Mama I'm Alright)', '셰이프시프터(Shapeshifter)', '무브스 라이크 시에라(Moves Like Ciara)', '티어즈 온 마이 필로우(Tears On My Pillow)' 등 5곡을 수록했다. 전곡은 24일 오후 6시 음원 사이트를 통해 공개한다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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