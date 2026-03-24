부산서 살해·일산 미수·창원 추가 시도까지

26일 검찰 송치 예정…사이코패스 기준은 미달

부산에서 전 직장 동료인 항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 김동환(49)의 신상정보가 공개됐다.

전직 동료인 항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 피의자 김동환(49)씨의 신상이 공개됐다. 부산경찰청은 이날 신상정보공개심의위원회를 개최해 피의자의 신상정보(이름, 나이, 사진)를 공개하기로 결정했다. 사진은 김씨가 지난 20일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하는 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

24일 부산경찰청은 이날 신상정보공개 심의위원회를 열고 김동환의 이름, 나이, 사진을 공개하기로 결정했다. 경찰은 범행의 잔인성, 중대한 피해 발생, 충분한 증거, 공공의 이익 등을 종합적으로 고려했다고 밝혔다. 신상정보는 4월 23일까지 부산경찰청 홈페이지에 게시된다.

김동환은 17일 오전 5시 30분께 부산 부산진구 한 아파트에서 전 직장 동료인 항공사 기장 A씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다. 앞서 16일 오전 4시 30분께는 경기 고양시 일산서구의 한 주거지에서 또 다른 기장 B씨를 뒤에서 덮쳐 목을 졸라 살해하려다 미수에 그친 것으로 조사됐다.

김동환은 부산 범행 직후 경남 창원으로 이동해 또 다른 전 동료를 노렸지만 미수에 그쳤고, 울산으로 달아났다가 같은 날 오후 8시께 붙잡혔다.

수사 결과 김동환의 범행은 사전에 준비된 계획범행 정황이 짙다. 그는 수개월간 택배기사로 위장해 범행 대상자들의 주거지를 확인하고 동선을 파악한 것으로 조사됐다.

전직 동료인 항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 피의자 김동환(49)씨의 신상이 공개됐다. 부산경찰청은 이날 신상정보공개심의위원회를 개최해 피의자의 신상정보(이름, 나이, 사진)를 공개하기로 결정했다. 사진 부산경찰청 원본보기 아이콘

일산 범행 당시에는 엘리베이터에 '고장' 표지를 붙여 피해자를 계단으로 유인한 뒤 공격한 것으로 파악됐다. 동료 4명을 범행 대상으로 삼았다는 진술과 정황도 수사선상에 올라 있다.

AD

경찰은 김동환에 대해 사이코패스 진단 평가를 했지만 기준에는 미달했다고 밝혔다. 다만 경찰은 그가 전 직장 동료 기장들에게 품어온 강한 피해의식이나 망상 가능성이 범행에 어떤 영향을 미쳤는지 계속 들여다보고 있다. 김동환은 20일 구속됐고 경찰은 26일 검찰에 송치할 예정이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>