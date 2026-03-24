공동 비전·슬로건 선포… 상생발전 공동선언



소통·참여, 협력적 노사관계 구축 전환점 마련

벡스코가 노사 공동 비전 선포를 통해 '참여와 신뢰'를 축으로 한 협력 체계 구축에 나섰다.

벡스코(대표이사 이준승)는 24일 노사협의회에서 대표이사, 노동조합 위원장과 노사협의회 운영위원 등이 참석한 가운데 '노사공동 비전 선포식'을 개최하고, 상생과 협력을 바탕으로 한 미래지향적 노사관계 구축을 공식 선언했다.

벡스코가 24일 노사협의회에서 '노사공동 비전선포식'을 개최했다. 벡스코 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 선포식은 노사 간 공동 비전과 슬로건을 바탕으로 협력적 노사관계의 방향성을 공유하고, 조직의 지속가능한 성장과 부산시 출자기관으로서의 책임 이행을 위한 전략적 노사 파트너십 구축의 출발점으로 마련됐다.

이날 행사에서는 대표이사와 노동조합 위원장이 함께 노사공동 비전·슬로건 선포와 노사상생발전 공동선언문 낭독하며, 노사 간 신뢰와 협력의 의지를 대내외에 알렸다.

벡스코 노사는 공동 비전으로 "참여와 신뢰를 바탕으로 기업과 직원이 함께 성장하는 행복한 일터 조성"을 제시했으며, 슬로건으로는 "함께하는 경영비전, 발전하는 우리 일터"를 선정했다.

또 노사는 공동선언문을 통해 ▲ 상호 신뢰를 최우선 가치로 하는 노사관계 정립 ▲ 상생발전을 위한 협력적 파트너십 구축 ▲ 열린 소통 기반의 제도와 조직문화 개선 ▲ 일·생활 균형 실현을 위한 공동 노력 ▲ 성희롱·성폭력과 갑질 없는 인권 존중 문화 조성 등을 핵심 실천 방향으로 설정하고, 이를 지속적으로 이행해 나가기로 했다.

특히 이번 비전선포는 선언에 그치지 않고 노사협의회 운영 내실화, 고충처리 제도 활성화, 구성원 참여 확대, 노사관계 교육 강화 등 구체적인 실행과제를 중심으로 추진된다. 이를 통해 갈등관리 중심의 노사관계에서 협력·예방 중심의 노사관계로 전환해 나갈 계획이다.

벡스코 이준승 대표이사는 "노사 간 신뢰와 소통은 기관의 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소"라며 "이번 비전선포를 계기로 상호 존중과 협력을 기반으로 한 선진 노사문화를 정착시키고 지속가능한 성장을 실현해 나가겠다"고 말했다.

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벡스코 박정호 노동조합 위원장 역시 "노사 상생은 조직과 구성원의 미래를 위한 필수 조건"이라며 "열린 소통과 참여를 통해 구성원이 체감할 수 있는 변화와 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.

(왼쪽부터) 벡스코 이준승 대표이사, 박정호 노조위원장. 벡스코 제공 원본보기 아이콘

벡스코는 이번 노사공동 비전선포를 계기로 지속가능한 선진 노사관계 모델 구축을 위한 노력을 이어갈 계획이다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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