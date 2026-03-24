이란과 개별 협상해 해협 통과

인도 국적 액화석유가스(LPG) 운반선 2척이 추가로 호르무즈 해협을 통과한 것으로 나타났다. 이란의 해협봉쇄는 지속되는 가운데 개별협상을 한 인도와 중국 등 일부 국가들의 유조선들은 해협통과를 승인받고 있는 것으로 알려졌다.

23일(현지시간) 힌두스탄타임스에 따르면 인도 정부는 이날 부처간 브리핑을 통해 인도 국적 LPG 운반석 2척이 9만2000톤(t) 규모의 LPG를 싣고 이날 호르무즈 해협을 통과했으며, 26~28일 사이에 인도에 도착할 예정이라고 밝혔다.

2척의 선박은 각각 쿠웨이트와 아랍에미리트(UAE)에서 LPG를 선적한 '자그 바산트'호와 '파인 가스'호다. 해당 2척까지 합쳐 이란 전쟁 발발 이후 인도 국적 유조선은 지금까지 4척이 통과됐다.

인도는 이번 LPG 물량 수입으로 에너지 위기를 크게 넘길 것으로 기대되고 있다. 취사 및 상업용 LPG를 중동에서 주로 수입해 온 인도에서는 이란 전쟁 발발 이후 LPG 품귀현상이 심화되고 있다. 인도 정부는 상업용 LPG 수급을 전쟁 이전의 50%까지 끌어올리겠다고 밝혔지만 공급상황이 좀처럼 개선되지 못하고 있다.

이란의 호르무즈 해협 봉쇄는 계속 지속되고 있는 가운데 인도와 중국, 파키스탄 등 이란과 개별협상을 통해 해협통과 승인을 받은 일부 국가들의 선박만 호르무즈해협을 무사통과하고 있다. 이란은 지난달 28일 미국과 이스라엘의 공습 이후 호르무즈 해협을 봉쇄했으며, 이로인해 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE) 등 주요 아랍국가들의 원유 수출에 큰 차질이 발생하고 있다.

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유엔 산하 국제해사기구에 따르면 현재까지 약 2만명의 선원이 호르무즈 해협을 통과하지 못해 인근 지역에 발이 묶인 상태다. 국제사회에서 이들을 보호하기 위한 안전 대체항로 마련 논의가 오고가고 있지만 구체적 일정도 잡지 못하고 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



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