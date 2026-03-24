기장군 철마면청년회, 이웃사랑 물품 기탁…따뜻한 나눔 실천

쌀·두유·다시마 전달…경로당 어르신 지원 예정

기장군 철마면행정복지센터(면장 신주연)는 철마면청년회가 지역 어르신들을 위해 물품을 기탁했다고 24일 전했다.

이번 기탁은 철마면청년회(회장 강주철)가 마련한 것으로, 쌀 20kg 22포와 두유 22박스, 다시마 22봉이 전달됐다.

철마면청년회는 "지역 주민들에게 조금이나마 도움이 되기를 바라는 마음으로 회원들이 뜻을 모았다"며 "지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.

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신주연 철마면장은 "지역사회를 위해 따뜻한 나눔을 실천해주신 청년회에 깊이 감사드린다"며 "기탁된 성품은 관내 경로당 어르신들께 소중히 전달하겠다"고 말했다.

이번 물품은 철마면행정복지센터 맞춤형복지팀을 통해 지역 경로당 어르신들에게 전달될 예정이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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