세종청사ㆍ종로ㆍ부산 등, 국민 관심 유도

전남 여수시는 오는 9월에 개최되는 2026여수세계섬박람회의 성공적인 개최를 위해 전국 주요 거점을 중심으로 대대적인 홍보 활동을 전개하고 있다고 밝혔다.

현재 정부세종청사에 5개소에 섬박람회 초대 현수막을 게시해 중앙부처 공무원과 방문객을 대상으로 인지도 제고에 나서고 있으며 오는 4월에는 서울 종로구 주요 거점에도 현수막을 설치할 계획이다.

여수세계섬박람회의 성공적인 개최를 위해 전국 주요 거점을 중심으로 대대적인 홍보 활동을 전개하고 있다. 여수시 제공 AD 원본보기 아이콘

이어 국회와 청와대 인근 등 국가 주요 기관 밀집 지역을 비롯해 부산, 인천 등 전국 주요 도시로 홍보 범위를 넓힐 방침이다. 이를 통해 전국민적 관심을 끌어올리고 섬박람회 참여 분위기 확산을 유도해 나갈 예정이다.

특히, 부산 지역에는 유동 인구가 많은 버스정류장을 중심으로 시민들이 자연스럽게 접할 수 있도록 섬박람회 조감도가 포함된 포스터를 부착하는 생활 밀착형 홍보를 추진한다.

여수시 관계자는 "전국 주요 거점을 활용한 전략적 홍보로 2026여수세계섬박람회에 대한 관심을 지속적으로 확산해 나가겠다"며 "더 많은 국민들이 섬박람회에 참여할 수 있도록 다양한 홍보 방안을 적극 추진하겠다"고 밝혔다.

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한편, 2026여수세계섬박람회는 9월 5일부터 11월 4일까지 돌산 진모지구와 남면 금오도, 개도 등 섬 일원에서 열린다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



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