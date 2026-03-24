금소법 시행 5년…KB금융, '소비자보호 품질 지수' 신설

상품 기획부터 판매까지 모든 단계에서

실질적인 리스크점검 실시

데이터중심 소비자보호 품질지수 신설

KB금융그룹은 24일 금융소비자보호법 시행 5주년을 맞아 소비자보호 품질지수(CPQI, Consumer Protection Quality Index)를 만들어 소비자 권익을 강화한다고 밝혔다. 소비자 보호 프로세스 개선을 유도하고 상품판매 쏠림이나 민원 급증 등 이상징후 발생 시 즉각적으로 대응하기 위해서다.

이 지수는 금융상품기획부터 판매, 사후관리까지 모든 단계에 걸쳐 리스크, 준법, 상품부서 등 각 유관부서에 흩어져 있는 소비자보호 관련 점검지표를 분석해 기준을 벗어나는 경우 조기경보 체계를 가동하게 된다.

소비자보호 품질지수의 구성은 ▲상품판매 전 ▲상품판매 시 ▲상품판매 후 ▲기타 관리지표로 구분돼 있으며, 위험수준에 따라 정상(Green)-관찰(Yellow)-위험(Red) 3단계의 조기경보 시각화 체계를 구축한다.

아울러 소비자보호 협력 체계 강화를 위해 상품부서, 리스크관리부 등 유관부서가 참여하는 협의체를 운영해 소비자보호 품질지수 관리체계를 더욱 정교화할 예정이다.

KB금융은 '소비자의 권익을 최우선 가치로 삼는 금융'이라는 원칙과 ▲소비자의 권익 ▲소비자에 대한 책임 ▲소비자에게 주는 신뢰의 3대 핵심가치를 계열사 전반으로 확산해 나갈 방침이다.

AD

KB금융 관계자는 "금소법 시행 5주년을 계기로 형식적인 소비자보호가 아닌, 고객이 체감할 수 있는 실질적인 소비자보호 체계를 구축하고자 한다"며 "신설된 소비자보호 품질지수(CPQI)를 통해 신뢰할 수 있는 금융환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>