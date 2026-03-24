23일 광주사회복지공동모금회가 지난해 광주사랑의열매 24호 나눔명문기업으로 가입한 한국가스공사 광주전남지역본부에 나눔명문기업 현판 전달식을 진행했다. 광주사회복지공동모금회 제공 AD 원본보기 아이콘

광주사회복지공동모금회(이하 광주사랑의열매)는 지난해 광주사랑의열매 24호 나눔명문기업으로 가입한 한국가스공사 광주전남지역본부에 나눔명문기업 현판 전달식을 진행했다고 24일 밝혔다.

지난 23일 진행된 행사에는 한국가스공사 광주전남지역본부 김기호 본부장, 노진석 광주 사랑의열매 사무처장, 임직원들이 참석했다.

한국가스공사 광주전남지역본부는 광주사랑의열매와 2003년부터 꾸준히 기부하며 저소득층 노인·장애인, 이주민·다문화가정 및 한부모가정 지원, 아동·청소년 및 자립준비청년 역량 강화, 환경보호 및 탄소 저감, 재난·재해 긴급지원 등 다양한 분야에서 지역 맞춤형 사업으로 사회공헌에 앞장서고 있다.

한국가스공사 광주전남지역본부 김기호 본부장은 "이번 나눔명문기업 가입을 계기로 도움이 필요한 이웃들에게 더 가까이 다가가고, 지역과 함께 성장하는 공공기관으로서 따뜻한 나눔을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

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노진석 광주사랑의열매 사무처장은 "한국가스공사 광주전남지역본부가 보여준 나눔의 실천이 누군가의 삶을 바꾸는 따뜻한 에너지로 시민들에게 전달되길 기대한다"고 말했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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