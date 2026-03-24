장세일 군수 측 "영상에 번호 있을 것"

경찰에 수표번호 조회 요청 밝혀



뇌물 거절 내용 담긴 문자메시지 존재

"편집 영상 의혹…명예훼손 고소도"

장세일 영광군수 '자녀 금품 수수 의혹 영상<본보 21·22·23일자 보도>'을 둘러싼 논란이 지역사회에 확산한 가운데, 장 군수 측이 핵심 증거물인 '수표'의 일련번호 조회 등을 통해 진실을 밝히자는 입장을 공식적으로 피력했다.

장 군수 측은 24일 "제보자가 수표를 촬영한 영상이 있다면, 수표번호와 발급 은행 정보를 통해 발급 여부와 지급 흐름을 확인할 수 있다"며 "객관적 금융정보로 사실관계를 충분히 가릴 수 있다"고 밝혔다. 이어 "경찰에 수표번호 조회를 요청한 상태다"며 "수사 결과가 나오면 진실은 명확해질 것이다"고 했다.

이번 논란은 한 매체가 '장 군수 자녀가 3,000만원(500만원 수표 6장) 상당의 돈 봉투를 받았다'고 보도하면서 불거졌다. 특히 이러한 정황이 담긴 관련 영상까지 함께 공개해 파장이 확산했다.

장 군수 측은 "악의적으로 편집된 허위 영상"이라며 관련자들을 명예훼손 혐의로 고소한 상태다.

지난해 9월 한 영광 지역 한 카페서 민간업자 측 인사가 장 군수 자녀에게 '사업계획서'와 '선물 박스 및 돈 봉투'를 건네고 이러한 장면을 몰래 촬영한 뒤 일부만 편집, 언론을 통해 유포했다는 것이 장 군수 측 설명이다. 당시 현장에선 장 군수 자녀가 이러한 제안을 모두 거절하고 자리를 떠났지만, 그 전체 맥락이 삭제된 채 의혹만 부각됐다는 부연이다.

더욱이 장 군수 측은 돈 봉투 등을 받지 않았다는 사실을 증명할 수 있는 문자메시지도 가지고 있단 입장이다.

장 군수 측은 "확인되지 않은 주장으로 가족의 명예를 훼손하는 행위는 중대범죄다"며 "끝까지 책임을 묻겠다"고 했다.

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한편 이번 사안과 관련, 정치권과 수사기관도 움직이고 있다. 더불어민주당은 윤리감찰단 감찰에 착수했고, 경찰은 영상의 촬영 경위와 편집 여부, 유포 과정 등 사건 전반에 대해 들여다보고 있다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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