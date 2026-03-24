광주은행은 최근 고객 편의성을 높이고 금융소비자의 선택권을 확대하기 위해 영업점 전용 신상품인 'KJB셀렉트 주택담보대출'을 출시했다고 24일 밝혔다.

이번 상품은 기존에 개별적으로 운영되던 5종의 주택담보대출 상품을 하나로 통합·간소화하여, 상품 구조에 대한 고객 이해도를 높이고, 보다 쉽고 편리하게 대출상품을 이용할 수 있도록 했다.

특히, 고객이 자신의 금융거래 패턴에 맞춰 우대금리 조건을 직접 선택할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 고객은 ▲직장인형 ▲사업자형 ▲주거래형 가운데 본인에게 유리한 패키지를 선택할 수 있으며, 기준을 충족할 경우 최대 연 0.80%p(포인트)의 우대금리 혜택을 받을 수 있다.

또한, 우대금리 충족 현황을 광주와뱅크(APP)를 통해 실시간으로 확인할 수 있도록 해 금리 적용 과정의 편의성과 투명성도 한층 높였다.

이와 함께 포용금융 혜택도 강화했다. ▲다자녀가구(3인 이상) ▲한부모가구 ▲장애인가구를 대상으로 연 0.20%p의 추가 우대금리를 제공해 금융 취약계층의 주거비 부담 완화에도 기여할 계획이다.

한편, 이번 신상품 출시와 함께 기존 5종의 주택담보대출 상품은 판매를 종료했다.

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김형석 광주은행 데이터상품전략부장은 "앞으로도 고객 중심의 상품 개발을 통해 지역민과 상생하는 금융서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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