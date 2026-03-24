2026년 상반기 청년센터 프로그램 포스터. 전남 함평군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 함평군이 지역 청년의 역량을 강화하고 문화·여가활동을 지원하는 청년센터 프로그램의 참여자 모집에 나선다.

함평군은 '2026년 상반기 청년센터 프로그램'의 참여자를 선착순으로 모집한다고 24일 밝혔다.

지원 대상은 공고일 기준 함평군에 주민등록을 두고 거주하고 있는 19세 이상 49세 이하 청년으로, 프로그램별 최대 16명을 선착순 모집한다.

운영 프로그램은 ▲공인중개사 자격증반 ▲창업자 회계·세무 ▲재무설계 기초교육 ▲향수 만들기 클래스 ▲필라테스 등 총 5개 강좌다.

특히 올해는 지난해와 달리 사전 수요 조사에서 큰 호응을 얻은 문화·취미 강좌를 추가해 자격증 등 역량 강화 교육과 균형을 맞췄다.

참여 희망자는 오는 27일까지 구비서류를 갖춰 네이버폼 또는 전자우편으로 신청하면 된다.

군은 신청자에 대한 자격요건 확인 등을 거쳐 다음 달 중 최종 선정자를 발표하고, 프로그램을 본격 운영할 예정이다.

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함평군 관계자는 "청년들의 삶에 실질적으로 도움이 될 수 있는 프로그램으로 구성한 만큼 지역 청년들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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