'군민청렴참여단' 구성·운영

현장 중심 청렴행정 강화

경남 의령군은 23일 군청 2층 회의실에서 군수 주재로 부군수, 국·소장, 부서장 등이 참석한 가운데 간부 공무원 중심 청렴 회의체인 제1차 '청렴 상생회'를 열고 2026년 청렴시책 추진 방향과 부패 취약분야 개선방안을 논의했다.

지난 23일 열린 회의에서는 2025년 국민권익위원회 청렴도 평가 결과와 부패 취약분야 분석 내용을 공유하고, '2026년 반부패·청렴도 향상 추진계획'을 점검했다. 참석자들은 평가 결과 확인에 그치지 않고 군민이 체감할 수 있는 개선 방안 마련에 초점을 맞췄다.

‘청렴 상생회’ 첫 가동 … 취약분야 정면 개선. 의령군 제공 AD 원본보기 아이콘

의령군은 공사·용역, 재·세정, 인·허가, 보조금 등 부패 취약분야를 중심으로 개선방안을 논의했다. 기준과 절차를 갖추는 것뿐 아니라 군민이 이해할 수 있도록 충분한 설명이 필요하다는 데 의견이 모였으며, 부서별 안내 방식의 일관성과 사전 안내 강화의 중요성에도 공감했다.

의령군은 올해 사업 초기 단계 청렴 사전 점검(First Look) 제도, 청렴민원 모니터링. 반부패 자기관리 시스템, 계약업무 사전검토 제도 등을 중점 추진할 계획이다.

특히 군민이 직접 참여하는 '군민청렴참여단'을 구성·운영해 현장 중심의 청렴행정을 강화한다. 참여단은 읍·면 주민 중심으로 운영되며, 부패 의심사례와 불합리한 관행을 발굴하고 개선 의견을 제시하는 역할을 맡는다. 군은 이를 감사와 제도 개선에 반영해 실효성을 높일 방침이다.

의령군은 2023년 '모솔회(모두모아 솔선수범 회의체)', 2024년 '방위대(방안수립 위한 대책본부)', 2025년 '다과회(다함께 과제추진 회의체)'에 이어 올해 '청렴 상생회'를 운영하며 청렴 회의체를 이어오고 있다. '청렴 상생회'는 부서 간 협력과 소통을 통해 현장 문제를 함께 해결하는 데 중점을 두고 있다.

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오태완 군수는 "청렴은 기준을 지키는 데서 그치지 않고, 군민이 이해할 수 있도록 충분히 설명하는 데서 완성된다"며 "사후 대응이 아닌 사전 예방 중심의 행정으로 현장에서 바로 느껴지는 변화를 만들어가겠다"고 말했다.

영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



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