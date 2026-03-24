경기관광공사가 '경기 로컬관광 콘텐츠 발굴 및 지원사업' 공모를 통해 총 6건의 우수 콘텐츠를 선정했다.

이번 공모는 지역 고유의 관광자원과 스토리를 활용한 로컬 관광콘텐츠를 발굴 및 지자체와 민간이 참여하는 실행 기반을 마련, 실제 관광상품으로 연결하여 지역경제 활성화와 관광 소비 확산을 도모하기 위해 추진됐다.

공모에는 총 26개 콘텐츠가 접수됐으며, 서면 및 대면평가와 현장평가를 통해 콘텐츠 완성도, 지역성, 사업성, 지속가능성 등을 종합 평가하여 선정했다.

이번에 선정된 콘텐츠는 ▲광명의 '광명심도(深度): 동굴 깊은 곳에서 지역의 가치를 캐내다' ▲동두천의 '동두천자연휴양림 거점 로컬 성과축적·확산형 관광모델 구축' ▲여주의 '여주 강천섬 느림랜드 조성' ▲양주의 '교외선 아트-플롯(Art-Plot)' ▲파주의 'Re:DMZ[Regeneration&Relax] 금지된 땅에서 피어나는 치유와 상생, 파주 생태 웰니스 대전환' ▲하남의 '하나반 프로젝트 : 하남 나무고아원 관계형 치유관광' 등이다.

이들 콘텐츠는 지역 고유 자원 기반의 차별화된 콘텐츠를 통해 로컬관광 브랜드로의 발전 가능성이 높다는 평가를 받았다.

경기관광공사는 향후 사업 조정을 거쳐 사업비 지원과 함께 홍보 콘텐츠 제작, 관광상품화 지원, 모니터링 및 성과점검 등을 통해 실질적인 관광객 유입과 지역관광 활성화로 이어질 수 있도록 단계적으로 추진될 예정이다.

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경기도 관계자는 "지역의 매력적인 관광콘텐츠를 발굴하고 경쟁력을 강화하는 데 중점을 두고 있다"며 "선정된 콘텐츠가 지역을 대표하는 관광자원으로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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