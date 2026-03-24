고려아연 "의도적 지연 아냐"

24일 고려아연 고려아연 close 증권정보 010130 KOSPI 현재가 1,535,000 전일대비 49,000 등락률 +3.30% 거래량 18,776 전일가 1,486,000 2026.03.24 13:36 기준 관련기사 고려아연 주총 개막…최윤범 회장 연임 두고 표대결 북미 최대 연기금, 최윤범 회장 등 고려아연 측 후보 반대 영풍·MBK "고려아연, 의결권 사칭 허위 주장"…번지는 여론전 전 종목 시세 보기 정기 주주총회가 예정된 시간보다 3시간가량 늦게 시작됐다. 소액주주들의 중복 위임 여부 확인 등의 준비로 지연됐다는 설명이다.

고려아연은 이날 오전 9시 서울 중구 코리아나호텔에서 정기 주주총회를 개최했다. 하지만 본 주주총회는 3시간가량 지연된 정오께부터 개회된 후 이내 곧 정회에 들어섰다. 앞서 지난해 1월과 3월 두 차례 주총 역시 중복 위임장 문제로 예정 시간보다 늦게 시작됐다.

회사 측은 "소액 주주들의 의결권 위임장 확인에 시간이 오래 걸렸다"며 "의도적으로 주총 개최를 지연하지 않았다"고 설명했다.

AD

한편 이날 주총에서는 우선 선임 이사 수를 결정하고, 각 이사 선임 안건 표결에 들어설 전망이다. 경영권 향방을 가를 핵심 안건은 3호 안건인 ▲사내이사 최윤범 선임의 건 ▲사외이사 황덕남 선임의 건과 4·5호 안건인 ▲김보영·이민호 감사위원 선임의 건 등이다. 집중투표제를 적용하는 만큼 치열한 물밑 전략이 펼쳐질 전망이다.

고려아연 측은 우선 최 회장 연임을 사수할 것으로 보인다. 양측의 지분율은 최 회장 측이 약 40%(우호 지분 포함), 영풍·MBK파트너스 진영이 약 42%다. 지분 5.2%를 가진 국민연금이 최 회장 연임에 '미행사'를 밝히며 사실상 반대한 만큼 고려아연 측은 최 회장 선임에 가진 의결권을 상당수를 할애할 전망이다.

24일 서울 중구 코리아나호텔에서 고려아연 정기 주주총회가 개최되고 있다. 고려아연 AD 원본보기 아이콘

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>