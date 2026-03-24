시, 동탄트램 건설공사 입찰자 확인

사업성 재정비로 추진 동력 확보

추진 경과 공유·향후 계획 안내

경기 화성특례시(시장 정명근)는 '동탄 도시철도 건설공사(1단계)'가 입찰참여 건설사를 확보하며 본격적인 사업 재가동에 들어갔다고 24일 밝혔다.

화성특례시가 ‘동탄트램 건설사업’ 추진 관련 시민간담회를 열고 추진 경과를 설명하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

화성시는 최근 진행된 '동탄 도시철도 건설공사(1단계)'입찰 결과, 1개 건설사업자가 참여한 것으로 확인되었다고 밝혔다. 이번 입찰은 단독응찰로 유찰되었으나 건설경기 불황 속에서도 사업자의 강력한 참여 의사가 확인됨에 따라 동탄트램 건설사업이 추진 동력을 확보한 것으로 평가된다.

앞서 시는 지난해 사업참여자가 대내외 여건 변화와 사업성 확보 어려움 등을 이유로 계약 절차를 포기함에 따라, 사업 전반에 대한 종합점검을 실시하고 사업 여건을 재정비한 바 있다.

특히 사업 참여자의 부담으로 작용하던 불확실한 리스크를 화성시가 직접 관리하는 방식으로 조정하고 공사기간을 연장하는 등 입찰 조건을 대폭 개선함으로써 안정적인 사업 추진 기반을 구축했다.

또한 시는 23일 시민간담회를 개최하여 그간의 사업 추진 경과와 이번 입찰 결과, 향후 추진계획 등을 시민들에게 설명하고 의견을 청취했다.

시는 이번 결과를 바탕으로 관련 법령에 따라 재입찰 절차를 신속히 진행하고 수의계약 검토를 포함한 후속 계약절차를 투명하게 관리하여 사업자 선정을 조속히 마무리할 계획이다.

아울러 올해 하반기 내에 우선시공분 착공 및 실시설계 착수 목표로 모든 행정역량을 집중하고 있다.

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화성특례시는 동탄 도시철도를 화성시 미래를 잇는 핵심 인프라이자 시민들과 맺은 굳건한 약속으로 보고, 건설사 선정 절차를 신속히 마무리하여 올해 하반기 우선시공 구간을 차질없이 착공하고 시민들이 체감할 수 있는 교통 편익을 조속히 제공하겠다는 입장을 밝혔다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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