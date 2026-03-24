GS건설, 주주총회서 안전보건 최고책임자 사내이사로 선임

GS건설이 안전관리 최고 임원을 사내이사로 선임하며 안전관리에 집중하겠다는 의지를 강조했다.

GS건설은 24일 정기 주주총회에서 허창수 회장을 대표이사로 재선임하고 김태진 최고안전전략책임자(CSSO) 사장을 사내이사로 신규 선임하는 안건을 가결했다.

앞서 GS건설은 올해 초 최고안전책임자(CSO)를 CSSO로 개편해 안전·보건 리스크 관리를 전사 차원의 전략적 현안으로 삼은 바 있다.

허윤홍 GS건설 대표는 "안전은 모든 가치의 출발점이자 절대 타협할 수 없는 최우선 과제이며 품질은 GS건설이 오랜 시간 쌓아온 신뢰의 핵심"이라며 "근로자 중심의 안전관리와 시공 품질 및 고객 서비스(CS) 관리에 집중하겠다"고 말했다.

아울러 안전과 품질을 토대로 한 공정과 원가 관리의 실행력 강화, 시스템 데이터를 활용한 인공지능(AI)의 전 업무 영역 활용, 선택과 집중 경영, 준법경영 강화, 사회적 책임 이행 등도 올해 주요 경영 목표로 제시했다.

AD

이날 주주총회에선 재무제표 승인과 주당 500원의 현금 배당 안건도 승인됐다. 집중투표제 배제 조항 삭제, 재생에너지 전기공급 사업과 위치정보 및 위치 기반 서비스업 등의 사업목적 추가, 상법 개정에 따른 전자주주총회 근거 규정 마련 등 정관 변경안도 의결됐다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>