전시공간 디자인부터 운영까지 전 과정 수행

기업 협업 기반 실무형 인재 양성 모델 제시

국내 최대 의료산업 전시회 현장에서 계명대학교 학생들이 전시공간 기획부터 운영까지 전 과정을 주도하며 산학협력 교육 성과를 입증했다.

실제 기업과 협업한 프로젝트를 통해 현장 중심 실무형 인재 양성 모델을 제시했다는 평가다.

계명대 패션마케팅학과 학생들이 기획한 KIMES 공간 콘셉트. 계명대 제공 AD 원본보기 아이콘

계명대학교(총장 신일희) 미술대학 패션마케팅학과 학생들은 지난 19일부터 서울 코엑스(COEX)에서 열린 'KIMES(Korea International Medical & Hospital Equipment Show)'에 참가해 전시공간 디자인과 현장 운영을 수행했다.

학생들은 의료용 기능복 전문업체 ㈜보광아이엔티와 협력해 전시 부스 디자인 프로젝트를 진행하고, 현장 운영 실무까지 맡았다.

이번 전시 참여는 대구시와 교육부가 지원하는 RISE 사업 가운데 '지역 전통산업 활성화' 과제의 일환으로 추진됐다.

섬유·패션 산업을 기반으로 의료·기능성 산업과의 융합 가능성을 모색하기 위한 프로그램으로 기획됐다.

KIMES는 45년 이상 이어져 온 국내 대표 의료산업 전시회로, 의료기기·병원설비·헬스케어 솔루션·기능성 의료복 등 최신 트렌드를 확인할 수 있는 국제 행사다.

매년 7만2000명 이상의 의료 관계자가 방문하는 대규모 전시회로, 올해 역시 국내외 병원 관계자와 글로벌 바이어들이 참여했다.

이번 프로젝트에는 패션마케팅학과 학생 17명이 참여해 기획부터 실행까지 전 과정을 수행했다.

학생들은 기술성과 기능성이 강조되는 의료의류 특성과 의료 전문가 집단의 소비 성향을 반영해 메탈 소재 기반의 그레이·화이트 컬러 공간 콘셉트를 표현했다.

초기 기획부터 디자인 개발, 부스 구조 설계, 디스플레이 구성, 현장 운영까지 수행하며 실무 역량을 입증했다.

김주완(패션마케팅학과 3, 남) 학생은 "전시공간 디자인을 직접 기획하고 현장에서 운영까지 경험하면서 산업 현장에서 요구되는 기준을 체감할 수 있었다"며 "이론 중심 수업에서 나아가 실제 기업과 협업한 경험이 진로 설정에도 큰 도움이 됐다"고 말했다.

여은아 계명대 패션마케팅학과 지도교수는 "RISE 사업을 기반으로 지역 산업과 연계한 교육을 통해 학생들이 현장 문제 해결 능력을 키울 수 있었다"며 "앞으로도 지역 섬유·패션 산업의 경쟁력을 높이고 글로벌 전문 인재 양성을 위한 산학연계 교육을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 계명대 패션마케팅학과는 RISE 사업과 연계해 독일 'ISPO Munich' 국제 전시 공동 참가와 일본 고베 패션뮤지엄 글로벌 포럼 개최 등 산학협력 활동을 이어오고 있다.

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이를 바탕으로 지역 섬유·패션 산업과 연계한 실무형 교육과 기업 지원 프로그램을 확대하고 있다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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