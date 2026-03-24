해외바이어·국내 유통·투자 연계 확대

지역자원 기반 브랜드 육성 성과 인정



(재)경주화백컨벤션뷰로(HICO, 이사장 권한대행 최혁준)가 주최하는 '로컬브랜드페어'가 산업통상자원부의 '2026년 국내전시회 개최지원 대상사업' 지역신규무역전시회 부문에 2년 연속 선정됐다.

이번 선정은 지역의 자원과 문화를 기반으로 한 로컬브랜드를 발굴·육성하고, 전시회를 통해 창업기업과 소상공인의 판로 확대와 수출 마케팅을 지원해 지역경제 활성화에 기여한 점에서 높은 평가를 받은 결과다.

로컬브랜드페어 2025 행사전경. 경주시 제공 AD 원본보기 아이콘

지난해 열린 행사에서는 4개국 11개사 해외바이어를 초청해 글로컬 바이어 상담회를 운영했으며, 총 469건의 상담과 함께 MOU 3건, LOI 1건을 체결하는 성과를 거뒀다.

HICO는 이를 바탕으로 로컬브랜드의 국내외 시장 진출 가능성을 확인하고, 비즈니스 연계형 전시회로서의 경쟁력을 입증했다.

올해로 5회째를 맞는 '로컬브랜드페어는 2026'은 오는 7월 2일부터 4일까지 사흘간 HICO와 APEC국제미디어센터 1층에서 열린다.

행사 기간에는 해외바이어 수출상담회, 네트워킹 프로그램, 로컬 인사이트 컨퍼런스, 로컬 브랜드 어워즈 등 로컬브랜드의 비즈니스 확장을 지원하는 다양한 프로그램이 운영될 예정이다.

특히 올해는 해외바이어 초청에 더해 국내 주요 유통 플랫폼의 MD와 구매 담당자, 지자체·공공기관의 사업 협업 및 활용 담당자, 로컬브랜드 성장을 지원하는 투자자(VC, AC) 등 국내 바이어 참여도 확대할 계획이다.

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윤승현 경주화백컨벤션센터(HICO) 사장은 "이번 공모사업 선정은 로컬브랜드페어가 국내외 바이어를 연결하는 비즈니스 플랫폼으로서의 역할을 더욱 강화하는 계기가 될 것"이라며 "해외는 물론 국내 유통·투자·공공 분야까지 참여를 넓혀 로컬브랜드 성장 생태계 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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