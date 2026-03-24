서울시, 청년 대상 AI 전세사기 위험분석 보고서 서비스 확대

서울시는 집 주소만 입력하면 인공지능(AI)이 전세사기 위험도를 알려주는 '전세사기 위험분석 보고서' 서비스를 기존 1000건에서 300건으로 확대한다고 24일 밝혔다.

시는 이달 25일부터 서울에서 임대차계약 예정인 만 39세 이하 청년들에게 보고서를 제공한다. 1인당 최대 2회 이용할 수 있다.

시는 "전세사기 피해자의 81%가 청년층인 만큼 청년이 주택과 임대인 정보를 사전에 확인해 피해를 예방할 수 있도록 돕기 위해서"라고 설명했다.

전세사기 위험분석 보고서는 공개 데이터를 AI로 분석·예측해 잠재 위험을 진단한 것이다. 집 주소만 입력하면 종합위험도 점수를 확인할 수 있다.

임대인 정보 12종과 주택 정보 12종 등 24개 항목을 교차 분석해 임대인의 금융 건전성과 생활 안정성을 파악한 결과를 종합위험도 점수로 제시한다.

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임대인 정보는 KCB 신용점수, 채무 불이행 여부, 총부채원리금상환비율(DSR), 연체·사기 이력 등을, 주택 정보는 권리침해 여부, 시세 대비 근저당, 보증보험 가입 여부 등을 분석한다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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