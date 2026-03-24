공간 활용 극대화… 주민 참여형 플리마켓·공연·체험 프로그램 확대

경남 거창군은 오는 28일 토요일, 거창창포원 다목적광장에서 지역주민들이 자유롭게 어우러지는 '상상플리마켓'을 개최한다.

이번 행사는 상상생활문화센터에서 진행하는 프로그램의 하나로, 지역주민들이 직접 참여하는 플리마켓과 다채로운 공연 프로그램을 통해 생활문화를 활성화하고자 마련됐다. 행사는 오전 10시부터 오후 5시까지 진행되며, 어린이놀이터 옆 다목적광장에서 방문객들을 맞이할 예정이다.

주요 프로그램으로는 ▲상상프로그램 수강생과 대관 단체의 문화 공연 ▲다양한 공예품과 먹거리를 판매하는 플리마켓 ▲창포원을 배경으로 한 사진 인화 체험 등이 준비되어 있다. 특히 공연 부문에서는 아랑고고장구, 신호임댄스컴퍼니, 거창하모니카와 리듬스푼까지 총 4팀의 공연이 진행돼 축제 분위기를 고조시킬 전망이다.

플리마켓 구역에서는 총 20개 팀이 참여해 아동 의류, 잡화, 에센셜 오일 등 다양한 공예품과 더불어 꽃차, 사과꿀빵, 오방색 국수 등 거창의 특색이 담긴 여러가지 먹거리를 선보인다. 또한, 방문객들은 창포원의 아름다운 풍경을 담은 사진을 즉석에서 인화하는 체험도 참여할 수 있다.

박도혜 문화예술과장은 "지난해 총 5회에 걸쳐 81개 단체가 참여하며 큰 호응을 얻었던 상상플리마켓이 올해도 첫발을 내딛는다"며 "주민들이 일상에서 문화를 즐기고 소통하는 화합의 장이 되길 바란다"고 말했다.

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한편, 상상생활문화센터는 2022년 개관해 지역주민들이 자유롭게 활용할 수 있는 문화 공간을 무료로 지원하고, 상상프로그램 운영과 플리마켓 개최 등을 통해 지역 생활문화 활성화 기반을 마련하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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