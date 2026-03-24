‘제16회 결핵예방의 날’ 캠페인 진행 모습. 화순군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 화순군은 '제16회 결핵예방의 날(3월 24일)'을 맞아 지난 23일 화순고인돌전통시장에서 지역 주민을 대상으로 결핵 예방 홍보 캠페인을 실시했다고 밝혔다.

이번 캠페인은 '기침=신호, 검진=보호'를 슬로건으로 결핵에 대한 군민 인식을 높이고, 예방과 조기 발견의 중요성을 알리기 위해 마련됐다.

결핵은 환자의 기침이나 재채기 등을 통해 배출된 결핵균이 공기를 통해 전파되는 감염성 호흡기 질환으로, 여전히 국내 감염병 중 사망률과 전파력이 높은 질병이다. 이에 따라 조기 발견과 예방이 무엇보다 중요하다.

군은 24일부터 26일까지 보건소 1층 로비에서 방문 주민을 대상으로 '결핵 바로알기' 교육 부스를 운영한다. OX퀴즈 등 참여형 프로그램을 통해 결핵 검진의 중요성을 알리고 검진 참여를 유도할 계획이다.

박미라 보건소장은 "이번 캠페인이 결핵 예방의 중요성을 다시 한번 인식하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

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한편, 화순군은 22일부터 28일까지를 '결핵예방주간'으로 지정하고 온·오프라인을 병행한 다양한 홍보 활동을 추진하고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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