10억원 투입 반값여행… 체류형 관광 확대 및 지역상권 활성화 기대

경남 남해군이 오는 4월 1일부터 전격 시행되는 지역사랑 휴가 지원제(반값여행)인 '국민 쉼터 반반 남해'의 성공적인 안착을 위해 소상공인연합회를 비롯해 군청 내 유관 부서들이 참여하는 합동 간담회를 개최했다.

이번 간담회에서는 총 10억원이 투입되는 반값 여행 사업이 지역 경제에 가져올 긍정적인 효과를 공유하고, 관광객 불편을 제로(Zero)화하기 위한 부서별·단체별 철저한 준비 태세를 점검했다.

오는 4월 1일부터 진행되는 '반반 남해'는 남해군을 방문하는 관외 거주자(사천·하동 제외)를 대상으로 여행비용의 50%를 모바일 지역화폐(비플페이 전용 상품권 '화전')로 환급해 주는 파격적인 관광 프로모션이다. 1인 최대 10만원, 2인 이상 방문 시 최대 20만원까지 환급받을 수 있으며, 가족 단위 지급받은 환급액은 올해 12월 31일까지 남해군 전역에서 현금처럼 사용할 수 있다.

남해군 4월부터 반값여행 소상공인과 간담회 지행 현장 사진 AD 원본보기 아이콘

남해군은 이번 반값 여행이 지역 상권에 활력을 불어넣을 확실한 마중물이 될 것으로 전망하고 있으며, 앞서 반값 여행을 선도적으로 추진했던 타 지자체(강진군)의 사례를 분석한 결과, 투입 예산 대비 최소 3배 이상의 관광 소비가 창출되어 경제적 파급효과가 입증된 바 있다.

남해군 역시 체류형 관광객의 유입뿐만 아니라 환급된 지역화폐가 관내 음식점, 숙박업소, 카페 등으로 재투자되는 '소비 선순환 구조'가 정착되어 지역 소상공인들의 실질적인 매출 증대로 직결될 것으로 기대하고 있다.

남해군은 성공적인 사업 추진을 위해 관광객들이 어디서나 편리하게 혜택을 누릴 수 있도록 비플제로페이 가맹점(음식점, 숙박업, 관광상품점, 체험 행사 업체 등) 홍보 및 친절·위생 등 관광수용태세 점검에도 완벽히 할 예정이다.

또한 부서 간 유기적인 협력을 통해 ▲기획조정실·행정과·관광진흥과 중심의 전방위적 온·오프라인 홍보 전개 ▲경제과·수산자원과·유통지원과 중심의 특산물 판매 촉진·체험행사 연계 등 종합적인 관광 수용 태세 준비에 함께 노력하고 있다.

이연주 관광진흥과장은 "이번 '반반 남해' 프로젝트는 관광객에게는 알뜰하고 풍성한 여행의 추억을, 지역 소상공인에게는 든든한 매출 증대의 기회를 제공하는 상생 모델이 될 것"이라며 "소상공인연합회를 비롯한 지역사회와 행정이 한마음으로 준비해, 올봄 남해를 찾는 모든 분이 만족하고 지역 경제가 활짝 웃을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

AD

한편, 남해군 반값 여행 '반반 남해' 사전 신청은 여행 시작일 1일 전까지 남해문화관광 홈페이지를 통해 가능하며 관련 부서를 통해 확인할 수 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>