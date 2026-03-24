광주 서구, 구직 청년 위한 '잡 페스티벌' 오세요~
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청춘발산공작소 개소 8주년 기념
25~27일까지 청년구직 프로그램 운영
서구는 지난해 잡(Job)카페 청춘발산공작소에서 '청년 잡 페스티벌'을 개최했다. 광주 서구 제공
광주광역시 서구는 잡(Job) 카페 청춘발산공작소 개소 8주년을 맞아 '청년 잡 페스티벌(Job festival)'을 개최한다.
오는 25부터 3일간 진행되는 이번 행사는 다양한 프로그램을 통해 청년들의 구직 스트레스를 해소하고 자신감을 회복하는 계기를 제공하는 등 구직자에게 실질적인 도움을 주기 위해 기획됐다.
첫날인 25일에는 광주청년일자리스테이션 동명과 함께 김동우 크로노그래프㈜ 대표의 '생성형 AI로 완성하는 합격 자소서' 특강을 진행하고 26일에는 ㈜나눔테크, ㈜엔제이환경개발, ㈜우주식품, ㈜엔아이디, 품앗이노인복지센터 등 5개 기업이 참여한 가운데 취업박람회 '내일을 잡(Job)아라'를 진행한다. 마지막 날인 27일에는 구직활동에 지친 청년을 위한 '프리저브드 플라워 만들기' 원데이 클래스가 열린다.
참여를 희망하는 청년 구직자는 서구 일자리센터 누리집에서 신청할 수 있으며 기타 자세한 사항은 서구청 일자리청년지원과로 문의하면 된다.
윤근석 일자리청년지원과장은 "채용시장에서의 취업 트렌드와 구직 청년들의 요구사항을 적극 반영해 취업성공에 실질적인 도움이 되는 구직 지원 프로그램 운영에 힘쓰겠다"고 말했다.
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한편 청춘발산공작소는 2018년 광주 지역 최초로 조성된 청년 취업지원센터로 지난해에만 1,900여 명이 찾을 정도로 청년들의 취업 지원과 힐링 공간으로서의 입지를 다져오고 있다.
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