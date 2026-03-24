소비환경 변화 대응… 유관기관 협력 통한 종합 지원체계 구축

경남 산청군은 지난 23일 군청 군정 회의실에서 '지역경제 및 전통시장 활성화 방안 모색을 위한 간담회'를 개최했다고 24일 밝혔다.

이승화 산청군수를 비롯해 경남지방중소벤처기업청, 소상공인시장진흥공단 진주센터, 주요 전통시장 상인회 관계자 등 20여 명이 참석한 이번 간담회는 최근 물가 상승과 온라인 유통 확대 등 급변하는 소비 환경으로 어려움을 겪고 있는 전통시장의 현황을 살피고 지속 가능한 성장 동력 확보를 위해 마련됐다.

간담회에서는 노후 시설 개선을 위한 시설 현대화 지원 계획과 전통시장 활성화 지원 사업, 정부 차원의 소상공인 지원 정책사업 등을 공유했다.

산청군, 전통시장 활성화를 위한 간담회 단체 사진 AD 원본보기 아이콘

또 소상공인 경영 안정을 위한 정책 자금 지원, 온누리상품권 가맹점 등록 혜택 및 부정 유통 방지 교육 등 전통시장이 활용할 수 있는 다각적인 지원 프로그램을 소개했다.

상인들은 물가 상승에 따른 소비 위축 등 현장에서 겪는 생생한 어려움을 전달하며 상권별 특성을 고려한 맞춤형 마케팅 지원을 건의하는 등 실효성 있는 지원 방향에 대한 심도 있는 논의가 이뤄졌다.

산청군은 전통시장의 경쟁력 강화를 위해 온누리상품권 가맹점 가입률 100% 달성을 목표로 설정하고 상인회와 협력해 가입 독려 및 홍보에 행정력을 집중한다.

특히 제안된 건의 사항을 바탕으로 중앙부처 및 중소벤처기업부 등 유관기관과 긴밀히 협의해 조속한 해결 방안을 마련하고 향후 시장별 주요 사업 추진 시 현장의 의견을 적극적으로 반영할 방침이다.

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이승화 군수는 "전통시장은 경제적 공간을 넘어 지역의 정체성을 품고 있는 소중한 자산"이라며 "현장의 목소리를 정책에 담아 전통시장은 물론 지역 상권이 활력을 되찾을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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