초·중학생 대상 체험형 프로그램



로봇·과학 실습 중심 수업 진행

울주군이 지역 초·중학생을 대상으로 체험형 디지털·과학 교육에 나선다.

울주군은 다음 달부터 '찾아가는 코딩로봇교실'과 '찾아가는 과학교실'을 본격 운영한다. 이번 사업은 지역 간 교육 격차를 줄이고 청소년의 디지털 및 과학 역량을 강화하기 위한 특화 교육 프로그램이다.

프로그램은 학교 현장을 직접 찾아가는 방식으로 진행되며, 학생들이 쉽게 참여하고 흥미를 느낄 수 있도록 체험 중심 수업으로 구성됐다.

위탁 수행기관으로는 울산대학교 동남권과학창의진흥센터가 참여한다. 해당 기관은 기존 '생활과학교실' 운영 경험과 인프라를 바탕으로 전문적인 교육 콘텐츠를 제공할 예정이다.

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교육 내용은 로봇 조립과 프로그래밍, 교과 연계 과학 실험 등으로 구성돼 학생들의 이해도와 참여도를 높일 계획이다.

울주군 관계자는 "이번 사업을 통해 지역 학교 간 교육 여건 격차를 완화하고 학생들의 과학적 사고력과 창의력을 높이는 데 기여할 것"이라며 "공교육 지원과 교육 격차 해소를 위한 체험형 프로그램을 지속 확대하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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