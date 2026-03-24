부산시와 전동화 투자 업무협약, ‘필랑트’ 관용차 추진



전기차 생산·플래그십 확대, 글로벌 허브 경쟁력 강화

르노코리아(대표이사 니콜라 파리)가 부산시와 생산 설비에 관한 추가 투자 계획을 추진한다.

르노코리아는 23일 부산시청에서 부산시(시장 박형준)와 전기동력자동차 생산시설 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 24일 알렸다.

이번 협약은 'APEC CEO SUMMIT KOREA 2025'에서 발표한 신규 투자 계획으로 진행됐다. 협약식에 니콜라 파리 대표이사와 박형준 부산시장 등이 참석했다. 르노코리아는 부산공장에서 전동화 모델 생산 확대를 위한 추가 설비 투자를 진행할 예정이다.

르노코리아 부산공장 전기동력자동차 생산시설 구축에 대한 업무협약식에서 김광국 르노코리아 영업본부 남동지역본부장(왼쪽부터), 상희정 르노코리아 대내외전략본부장, 니콜라 파리 르노코리아 사장, 박형준 부산시장, 김봉철 부산시 디지털경제실장, 박동석 부산시 첨단산업국장이 기념촬영하고 있다. AD 원본보기 아이콘

르노코리아는 지난해 부산공장에 68개 설비를 구축해 하나의 생산 라인에서 내연기관과 하이브리드, 순수 전기차까지 생산 가능한 체계를 마련했다. 현재 부산공장에서는 '필랑트', '그랑 콜레오스', '아르카나' 등 하이브리드 모델과 전기차 '폴스타 4'를 함께 생산하고 있다.

이번 추가 투자로 부산공장의 전동화 모델 생산 역량은 더 강화될 것으로 보인다. 부산공장은 최대 4개 플랫폼, 8개 차종을 혼류 생산할 수 있는 구조로 르노 그룹 내 핵심 생산 거점 역할을 수행하고 있다.

르노 그룹이 최근 발표한 중장기 전략 '퓨처레디(futuREady) 플랜'에서도 부산은 유럽 외 글로벌 시장 강화를 위한 5대 글로벌 허브로 포함됐다. 'Made in Busan' 생산 기반의 중요성도 함께 강조되고 있다.

부산시는 이번 협약을 계기로 부산에서 생산돼 글로벌 시장으로 수출되는 르노의 플래그십 크로스오버 '필랑트'를 관용차로 도입하는 방안도 검토한다.

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'필랑트'는 SUV의 공간 활용성과 세단의 정숙성을 결합한 E세그먼트 크로스오버 모델이다. '일루미네이티드 시그니처 로장주 로고'를 적용한 디자인과 '퍼스트 클래스 라운지 시트'를 기반으로 한 실내 공간을 갖췄다. 시스템 최고 출력 250마력의 하이브리드 E-Tech 파워트레인과 인공지능 기반 커넥티비티 서비스도 적용됐다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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