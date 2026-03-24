LH, 24일부터 신혼·신생아, 다자녀 전세임대주택 입주자 모집
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12월까지 수시모집
전국 9120가구 규모
한국토지주택공사(LH)는 24일부터 신혼·신생아, 다자녀 가구 등을 대상으로 전세임대주택 입주자 상시 모집을 진행한다고 밝혔다.
LH는 이날부터 연말까지 신혼·신생아, 다자녀 가구 등을 대상으로 전국 총 9120가구를 대상으로 입주자 상시 모집을 시행한다. 유형별로는 △신혼·신생아Ⅰ유형 5700가구 △신혼·신생아Ⅱ유형 1170가구 △다자녀 유형 2250가구다.
전세임대주택은 입주 대상자가 지원한도액 범위 내 거주할 주택을 직접 찾으면 LH가 주택 소유자와 전세 계약을 체결한 뒤 이를 입주 대상자에게 저렴하게 재임대하는 제도다.
'신혼·신생아 전세임대Ⅰ, Ⅱ' 유형은 신청일 현재 무주택자이면서 2년 이내 출산한 자녀가 있는 신생아 가구와 한부모가족, 혼인 7년 이내 (예비)신혼부부 등을 대상으로 한다. 소득 및 자산 기준에 따라 신혼·신생아Ⅰ유형과 Ⅱ유형으로 구분된다.
'신혼·신생아 전세임대Ⅰ' 유형은 월평균 소득이 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득의 70%(맞벌이의 경우 90%) 이하면 신청이 가능하며, 국민임대주택 자산 기준을 충족해야 한다. '신혼·신생아 전세임대Ⅱ' 유형은 월평균 소득이 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득의 130%(맞벌이의 경우 200%) 이하면 신청할 수 있다. 또한 임대의무기간이 6년인 분양전환 공공임대주택의 자산 기준을 충족해야 한다.
'다자녀 전세임대' 유형은 2명 이상의 미성년 자녀를 양육하는 가구 중 수급자·차상위계층·한부모가족에 해당하거나, 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득의 70% 이하면 신청 가능하다. 자산 기준은 국민임대주택 자산 기준을 충족해야 한다.
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청약 신청은 오는 12월 31일까지 수시로 가능하며, 신청 후 약 10주간 소요되는 자격 검증 절차 등이 완료되면 입주할 수 있다.
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