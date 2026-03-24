삼성전자가 24일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 개최되는 유럽 최대 냉난방공조 전시회 'MCE 2026'에서 플랙트그룹과 함께 주거용·상업용 공조 솔루션을 선보인다.

MCE는 격년 개최되는 유럽 최대 규모의 공조 전시회로 올해는 1900여개 기업이 참가한다. 삼성전자는 약 500㎡ 규모의 전시장을 마련해 플랙트그룹과 중앙공조 솔루션을 소개하고 인공지능(AI) 무풍 에어컨과 주거용 고효율 히트펌프 EHS 및 상업용 공조 솔루션을 선보인다.

삼성전자가 24~27일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 'MCE 2026'에 삼성부스를 마련했다. 삼성전자 AD 원본보기 아이콘

삼성전자는 이번 전시에서 플랙트그룹의 실내기 5종을 전시하며, 'BMS' 플랫폼 기반 중앙공조까지 확대해 HVAC(냉난방공조) 경쟁력을 강화했다. 특히, 데이터센터나 클린룸 등 고부가가치 산업에 맞춰 종합 HVAC 솔루션을 제공할 예정이다.

삼성전자는 '쾌적함'과 '연결성' 2가지 주제로 주거·상업용 냉난방공조 제품을 함께 전시했다. 전시관 입구에는 냉방 성능과 디자인을 전면 개편한 2026년형 'AI 무풍콤보 프로 벽걸이' 가정용 에어컨이 전시됐다. 이 제품은 생활 패턴과 공간 환경에 맞춰 특화된 기류를 선택할 수 있는 'AI·모션 바람' 기능을 탑재했다.

실내 난방과 온수를 제공하는 'EHS' 라인업도 전시됐다. 특히 올해 출시된 'EHS 올인원'은 물과 공기를 동시에 활용해 냉난방 기능과 온수까지 제공하는 기능을 갖췄다. 공기열과 전기로 온수를 만들 수 있어 화석연료 보일러 대비 효율이 높고 탄소 발생도 적다. 또 기존 R410A 냉매 대비 지구온난화지수(GWP)가 약 68% 더 낮은 'R32 냉매'를 적용해 에너지 절약에 관심이 높은 유럽 시장에 특화된 기능을 두루 갖췄다.

상업용 제품존에는 대형 상업 공간을 위한 고효율 시스템 에어컨 'DVM' 라인업이 전시됐다. 'DVM'은 땅속의 열에너지나 물 등을 활용해 효율적인 냉·난방을 제공하며, 특히 올해부터 'DVM S2+' 전 라인업에는 R32 냉매가 도입됐다. 'DVM S2+' 실외기는 온디바이스 AI가 실시간으로 주변 환경을 학습해 에너지를 절감하고 최적화된 솔루션을 제공한다.

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이번 MCE 전시는 24일부터 27일(현지시간)까지 이탈리아 밀라노 '로 피에라'에서 개최된다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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