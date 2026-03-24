'트럼프 이란 폭격 보류' 삼성전자·SK하이닉스 강세 [특징주]

삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 192,800 전일대비 6,500 등락률 +3.49% 거래량 4,568,046 전일가 186,300 2026.03.24 09:10 기준 관련기사 '대기업 대출' 확 늘린 은행…반도체·방산 사이클 타고 삼성·한화 여신 5.6兆 증가 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 와 SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 986,000 전일대비 53,000 등락률 +5.68% 거래량 640,807 전일가 933,000 2026.03.24 09:10 기준 관련기사 '대기업 대출' 확 늘린 은행…반도체·방산 사이클 타고 삼성·한화 여신 5.6兆 증가 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 가 중동 전쟁 확전 자제 모드와 미국 증시 반등에 강세를 보이고 있다.

24일 9시15분 기준 삼성전자는 전 거래일 대비 3.65%(6800원) 오른 19만3100원에, SK하이닉스는 전 거래일 대비 5.79%(5만4000원) 오른 98만7000원에 거래되고 있다.

다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 1.38% 오른 채 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수와 나스닥 종합지수는 1.15%, 1.38%씩 각각 상승 마감했다. 엔비디아(1.70%), 테슬라(3.50%), 아마존(2.32%) 등 주요 기술주가 강세를 보였다. 필라델피아반도체지수는 1.34% 올랐다.

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트럼프 미국 대통령은 전날 트루스소셜을 통해 "지난 이틀간 미국과 이란 양국이 중동 지역의 적대행위를 완전하고 전면적으로 해소하기 위해 매우 유익하고 생산적인 대화를 나눴음을 기쁘게 보고드린다"고 밝혔다. 이어 "이란의 발전소 및 에너지 인프라에 대한 모든 군사 공격을 5일간 유예하도록 국방부에 지시했다"며 이번 주 이란과의 대화가 계속될 것이고 협상 결과에 따라 발전소 등 공격 여부가 결정될 것이라고 했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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