작년 디카페인 커피 판매량, 첫 4000만잔 넘겨

"올해 아메리카노 7잔 중 1잔은 디카페인"

스타벅스 코리아는 올해 2월까지 디카페인 커피 판매량이 누적 2억잔으로 집계됐다고 24일 밝혔다. 이번 2억잔 돌파는 스타벅스가 디카페인 커피를 출시한 2017년 8월 이후 8년 6개월 만이다.

스타벅스의 지난해 디카페인 커피 판매량은 4550만 잔으로, 전년 대비 39% 증가했다. 디카페인이 처음 출시된 2017년부터 연간 판매량 중 가장 높은 수치로, 한 해에 4000만 잔을 넘어선 것은 이번이 처음이다. 이에 지난해 스타벅스에서 판매된 전체 음료 중 '디카페인 카페 아메리카노'가 판매량 3위를 기록하며 전년 대비 1계단 상승했다.

스타벅스 코리아가 올해 2월까지 디카페인 커피를 누적 2억잔 판매한 것으로 집계됐다고 24일 밝혔다.(사진제공=스타벅스 코리아) AD 원본보기 아이콘

2030세대가 디카페인 트렌드를 이끌었다. 스타벅스 리워드 회원들의 디카페인 수요를 분석한 결과 지난해 디카페인을 구매한 스타벅스 리워드 회원 중 2030세대가 차지하는 비중은 60%로 가장 높았으며, 4050세대는 35%로 나타났다.

올해 1~2월 디카페인 판매량은 전년 동기 대비 23% 상승했다. 같은 기간에 판매된 전체 카페 아메리카노 중 디카페인이 차지하는 비중 역시 14%로, 카페 아메리카노 7잔 중 1잔은 디카페인으로 판매됐다.

스타벅스는 이번 디카페인 커피 누적 2억 잔 돌파를 기념해 스타벅스 리워드 골드 회원(3월 18일 기준)을 대상으로 24일부터 사용 가능한 디카페인 음료 1+1 쿠폰을 제공한다. 대상 음료는 디카페인 카페 아메리카노, 디카페인 카페 라테, 디카페인 바닐라 라테, 디카페인 에어로카노 등 4종으로, 대상 음료 1잔 구매 시 동일한 음료 1잔을 무료로 받을 수 있는 쿠폰을 지급한다.

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최현정 스타벅스 식음개발담당은 "스타벅스 디카페인은 생두에 99.9% 이상 카페인을 제거한 원두를 사용해 언제 어디서나 부담 없이 즐길 수 있는 것이 특징"이라며 "늘어나는 디카페인 수요에 맞춰 티, 과일 베이스 음료 등 카페인 프리 음료 라인업 역시 점차 강화해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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