서울시교육청이 4월 과학의 달을 맞아 '2026 서울융합과학·수학 봄봄봄 축제'를 운영한다고 24일 밝혔다.

이번 축제는 서울 소재 초등학교, 중학교에 재학 중인 학생과 가족 총 1800여 명을 대상으로 11개 교육지원청의 과학교육센터, 수학과학융합교육센터에서 열린다. 참여자들은 4월 13~30일까지 수학·과학·메이커·인공지능(AI) 등 다양한 서울형 수학·과학·융합교육(K-STEM) 프로그램을 체험할 수 있다.

각 교육지원청 과학교육센터와 수학과학융합교육센터는 평소 학생과 학부모를 대상으로 수학·과학의 기초 및 심화 탐구 프로그램을 운영하는 전문 교육기관이다.

이번 축제에서는 교육지원청 소속 과학교육센터, 수학과학융합교육센터가 연합해 초등학교 1학년부터 중학교 3학년까지 특성에 맞춘 프로그램을 운영한다.

특히 올해는 신규 구축 예정인 강동송파 및 성동광진 '수학과학융합교육센터'의 프로그램이 새롭게 추가돼 수학 체험 기회가 더욱 풍성해졌다. 수학 프로그램의 경우 학생들은 거주 지역에 상관없이 동부, 서부, 북부, 동작관악, 강동송파, 성동광진 수학과학융합교육센터의 체험 프로그램을 자유롭게 선택해 신청할 수 있다.

프로그램에 참여를 희망하는 학생과 보호자는 이달 24~31일 신청하기 링크 또는 QR코드로 접속해 신청할 수 있다. 각 센터 프로그램에 참여할 대상자는 추첨을 통해 선정하며, 결과는 4월 3일 개별 안내한다.

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정근식 교육감은 "앞으로도 서울교육은 탐구와 체험 중심의 수학·과학·융합교육(K-STEM) 프로그램을 더욱 활성화해 미래 사회에 필요한 수학, 과학 소양을 갖춘 인재 양성에 최선을 다하겠다"고 했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



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