김세정, BH엔터테인먼트와 전속계약…이병헌·한효주와 한솥밥

아이오아이 출신으로 연기·음악 병행

지난해 MBC 연기대상 최우수상 수상

가수 겸 배우 김세정이 배우 전문 매니지먼트사에 새 둥지를 틀었다. BH엔터테인먼트는 최근 김세정과 전속계약을 체결했다고 24일 밝혔다.

2016년 프로젝트 그룹 아이오아이(I.O.I)로 데뷔한 김세정은 음악과 연기 활동을 병행해왔다. 드라마 '학교 2017'을 시작으로 '경이로운 소문', '사내맞선', '오늘의 웹툰' 등 흥행작에 출연해 연기 입지를 다졌다.

지난해에는 사극 '이강에는 달이 흐른다'로 MBC 연기대상 최우수 연기상을 받았다. 뮤지컬 '레드북', 연극 '템플' 등 무대 연기에도 꾸준히 도전했다.

본업인 음악 활동과 글로벌 팬 소통도 놓치지 않고 있다. 지난해 말 솔로 싱글 '태양계'를 발표한 데 이어, 올해 초에는 데뷔 10주년을 기념해 서울과 아시아 주요 도시를 순회하는 글로벌 팬 콘서트 투어를 성공적으로 마쳤다.

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새로운 소속사인 BH엔터테인먼트에는 이병헌, 한지민, 한효주, 김고은, 박보영 등 대중적 인지도가 높은 배우들이 다수 포진해 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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