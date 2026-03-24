베이비돈크라이. 피네이션 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 베이비돈크라이(Baby DONT Cry)가 첫 미니앨범을 발표하고 활동을 시작한다.

베이비돈크라이는 24일 오후 6시 음원 사이트를 통해 첫 미니앨범 '애프터 크라이(AFTER CRY)'를 발매한다. 타이틀곡은 '비터스위트(Bittersweet)'다.

이번 타이틀곡은 김이나 작사가와 라이언 전 프로듀서가 참여했다. 경쾌한 사운드에 씁쓸하고 달콤한 기억을 담았다. 베이비돈크라이는 시간이 흐른 뒤 마음에 남는 감정을 표현하며 리스너들의 감성을 자극할 예정이다.

앨범에는 '비터스위트'를 비롯해 '마마 임 올라이트(Mama I'm Alright)', 지난 11일 공개한 '셰이프시프터(Shapeshifter)', '무브스 라이크 시에라(Moves Like Ciara)', '티어즈 온 마이 필로우(Tears On My Pillow)' 등 5곡을 수록했다. 수록곡은 베이비돈크라이의 세계관으로 연결된다.

소속사 피네이션은 23일 공식 사회관계망서비스(SNS)에 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다. 영상에는 멤버들이 노래방에서 시간을 보내는 모습을 담았다.

AD

베이비돈크라이는 이번 앨범으로 '눈물 3부작' 프로젝트를 시작한다. 이들은 영국 음악 매거진 NME가 발표한 '올해 주목해야 할 신예 아티스트'에 선정됐다. 일본 지상파 방송에도 출연하며 해외 시장에서 활동을 이어가고 있다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>