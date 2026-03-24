신입생·재학생 협업 프로젝트… 캠퍼스 유휴공간 리모델링 아이디어 제안

동명대학교 실내건축학과(학과장 이승헌)가 신입생과 재학생이 함께하는 생성형 AI 기반 공모전을 통해 창의적 공간디자인 역량 강화에 나섰다.

동명대 실내건축학과는 지난 12일과 19일 '생성형 AI 활용 공간복지 아이디어 공모전'을 개최했다. 이번 행사는 TU Dream 캠프의 일환으로, 신입생의 전공 흥미를 높이고 선후배 간 소통을 활성화하기 위해 마련됐다.

동명대 실내건축학과 AI 활용 아이디어 공모전을 열고 기념촬영하고 있다. 동명대 제공 AD 원본보기 아이콘

공모전에서는 신입생과 재학생이 팀을 구성해 생성형 AI를 활용, 동명대학교 내 유휴공간을 대상으로 리모델링 디자인을 제안했다. 이를 통해 학생들은 캠퍼스 공간을 전공자의 시각으로 분석하고 재해석하는 실무형 경험을 쌓았다.

특히 관찰·기획·설계·표현·발표에 이르는 실내건축 디자인 전 과정을 직접 수행하며, 창의적이면서도 현실성 있는 공간 아이디어를 AI 이미지로 구현하고 이를 패널 형식의 콘텐츠로 제작했다. 이후 팀별 발표와 교수진 평가를 거쳐 대상과 우수상 등을 선정하고, 총 130만원 규모의 장학금을 수여했다.

이승헌 학과장은 "실내건축 분야에서도 AI를 활용한 창의적 설계가 가능해지는 시대"라며 "이번 프로그램을 통해 학생들이 공간 디자인의 새로운 가능성을 확인하고, 일상 공간을 전공자의 시각으로 바라보는 계기가 되었을 것"이라고 말했다.

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동명대 실내건축학과는 앞으로도 AI 기반 교과목 개발과 운영을 통해 미래형 공간디자인 인재 양성에 박차를 가할 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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