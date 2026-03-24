후계자 없어 막막한 中企에 'M&A 기업승계' 컨설팅 지원

기초컨설팅 100개·종합컨설팅 40개사

중소벤처기업부가 중소기업의 원활한 승계를 돕기 위한 '기업승계 M&A 활성화를 위한 컨설팅 지원사업'을 공고한다고 24일 밝혔다.

중기부는 중소기업 경영자가 빠르게 고령화하고 있는 상황에서 중소기업의 지속 경영과 성장을 뒷받침하기 위해 M&A를 통한 기업승계를 촉진하는 정책을 추진하고 있다. 중소기업 실태조사에 따르면 중소 제조업체 CEO의 60세 이상 비율은 2024년 기준 44.8%로 10년 전보다 3배 넘게 늘었다.

기업이 M&A를 추진할 때 M&A 교섭 상대방이 특정되기 전 단계에서는 ▲매수·매도 전략 수립과 기업 역량진단 및 소개자료 작성 ▲시장조사 및 정보 탐색 등 기초 준비가 필요하고, M&A 교섭 상대방이 특정된 후에는 ▲기업가치평가 ▲실사 ▲협상 및 계약서 작성 등에서 도움이 필요하다.

중기부는 이번 사업을 기초컨설팅과 종합컨설팅 유형으로 구분해 운영한다. 컨설팅 지원 대상은 기업승계 목적의 M&A임을 고려해 매도측 기업의 CEO 연령 조건과 친족 후계계획 부재 등 조건을 평가해 기초컨설팅 100개사, 종합컨설팅 40개사를 선정할 계획이다.

지원 대상으로 선정된 기업은 M&A 중개 기관을 통해 상황에 맞는 컨설팅을 지원받을 수 있다. 기초컨설팅은 100만원(자부담 30%), 종합컨설팅은 1000만원(자부담 30%)까지 지원된다.

이번 사업을 수행하는 기술보증기금은 M&A 자문·중개 경험이 많은 회계법인·법무법인·컨설팅사 등 총 14개를 기업승계 M&A 중개 기관으로 선정 및 등록해 서비스 제공을 위한 협력 체계를 갖추고 있다.

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기보는 25일에 사업의 상세 내용을 공고하고, 오는 4월 1일부터 스마트테크브릿지 공식 누리집을 통해 신청받을 예정이다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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