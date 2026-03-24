별빛수로·북항마리나 환경 개선… 민관 협력 정기 정화 지속

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 북항 친수공원 일대 해양환경 개선을 위한 수중 정화활동에 나섰다.

부산항만공사는 지난 21일 북항 친수공원 내 별빛수로와 북항마리나 일대에서 수중환경 정화활동을 실시했다.

부산항만공사가 북항 수중 정화활동을 펼치고 기념촬영하고 있다. 부산항만공사 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 활동에는 공사 관계자와 부산지역 해양 정화단체 '해녀와 바다' 회원 등 약 30명이 참여, 폐타이어와 안내 표지판, 낚시용품, 폐플라스틱, 비닐, 캔류 등 약 530㎏의 수중 쓰레기를 수거했다.

별빛수로는 개장 이후 시민과 관광객이 즐겨 찾는 명소로 자리 잡았지만, 방문객 증가에 따른 쓰레기 투기와 해류를 통해 유입되는 표류 쓰레기로 인해 지속적인 관리 필요성이 제기돼 왔다.

이에 부산항만공사는 현장 점검을 통한 상시 수거와 함께, 지난해부터 '해녀와 바다'와 협력해 정기적인 수중 정화활동을 이어오고 있다.

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송상근 부산항만공사 사장은 "이번 활동은 지역사회와 함께 북항 별빛수로의 환경을 지켜나간다는 점에서 의미가 크다"며 "정기적인 정화활동을 통해 시민들이 쾌적하게 이용할 수 있는 공간으로 만들어 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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