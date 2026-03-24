폐기물 감량계획 '표준 조례안'

분리수거 대책, 관리기준 등 담겨

서울시가 '생활 폐기물 제로화'를 행사장으로 확대한다. 봄철 대규모 축제와 각종 행사가 집중되는 시기에 폐기물 배출을 최대한 줄여보겠다는 취지다.

서울시는 25개 자치구가 대규모 행사를 열기 전 폐기물 감량계획을 의무적으로 수립하게 하는 '표준 조례안'을 배포했다고 24일 밝혔다.

다회용기 사용 모습. 서울시 AD 원본보기 아이콘

조례안에는 ▲폐기물 감량 및 재활용에 적합한 제품 사용 ▲행사 물품 재사용·재활용, 폐기물 분리수거 대책 ▲행사 폐기물 감량 평가 계획 등 전 과정에 걸친 관리 기준이 담겼다. 시가 2024년 9월 개정한 '서울시 폐기물관리 조례'와 같은 내용을 반영한 것으로, 자치구가 행사 전 폐기물 감량 계획을 의무적으로 수립하게 하고 재활용에 적합한 제품을 사용하도록 하는 게 골자다.

앞서 시는 다회용기 지원 사업을 통해 2022년부터 2025년까지 총 449만개의 일회용기를 대체해 약 126t의 폐기물을 감량했다.

서울시와 산하기관이 주관하는 행사는 일회용품 사용을 금지한 2024년 9월 이후 54건에서 이를 준수했다. 지난 21일 그룹 방탄소년단(BTS) 컴백 공연에서도 종이와 플라스틱 분리배출함을 확대 설치했다.

서울시는 행사폐기물 감량 실적을 자치구 성과평가와 연계하고, 서울시 및 자치구 우수 행사를 선정하기로 했다. 이 결과를 기반으로 다음 연도 다회용기 지원 등 인센티브를 제공, 공공기관의 적극적인 참여를 끌어낼 계획이다.

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권민 서울시 기후환경본부장은 "서울 전역에서 개최되는 모든 축제가 환경을 생각하는 친환경 문화로 정착되길 기대한다"며 "자치구와 긴밀히 협력해 서울시를 세계적인 자원순환 도시로 만들겠다"고 말했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



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