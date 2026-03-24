발스파 챔피언십서 3년 만에 통산 3승

지난주 말렛 퍼터 사용 준우승 눈물

예전 쓰던 블레이드 들고 역전 우승 완성

최종일 18번 홀 4ｍ 버디 퍼트 넣고 환호

세계랭킹 6위 매트 피츠패트릭(잉글랜드)의 선택이 적중했다.

그는 22일(현지시간) 미국 플로리다주 팜하버의 이니스브룩 리조트 앤드 골프클럽 코퍼헤드 코스(파71)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 발스파 챔피언십(총상금 910만달러)에서 역전 우승을 거뒀다. 2023년 4월 RBC 헤리티지 이후 3년 만에 통산 3승째, 우승 상금은 163만8000달러(약 24억7000만원)다.

매트 피츠패트릭이 발스파 챔피언십 4라운드 18번 홀에서 우승을 확정하는 버디를 잡아낸 뒤 환호하고 있다. 팜하버=AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

피츠패트릭은 지난주 제5의 메이저 대회 더 플레이어스 챔피언십에서 1타 차 준우승에 머물렀다. 최종일 마지막 18번 홀(파4)에서 파 퍼팅을 놓치며 캐머런 영(미국)에게 우승 트로피를 내줬다. 당시 사용한 퍼터는 베티나르디 BB1 피츠 말렛형이었다.

피츠패트릭은 이번 대회를 앞두고 퍼터를 바꿨다. 이전에 장착했던 베티나르디 BB1 피츠 블레이드형 퍼터를 캐디백에 넣었다. 피츠패트릭은 발스파 챔피언십 최종일 17번 홀(파3)까지 데이비드 립스키(미국)와 공동 선두였다. 두 선수간 연장 승부가 예상됐지만, 마지막 18번 홀(파4) 4ｍ 버디 퍼트를 넣고 1타 차 우승을 확정했다.

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<발스파 챔피언십 우승 당시 사용 클럽>

드라이버: 타이틀리스트 GT3(9도)

페어웨이 우드: 테일러메이드 Qi35(15, 18도)

아이언: 핑 i210(#4), S55(#5-9)

웨지: 타이틀리스트 보키 디자인 SM10(48, 52, 56, 60도)

퍼터: 베티나르디 BB1 피츠

공: 타이틀리스트 프로 V1x *자료제공=골프위크

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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