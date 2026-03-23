“청년이 머무는 도시로”… 국립부경대-부산 남구청, 청년 교류·협력 강화 MOU
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23일 국립부경대서 업무협약식
국립부경대학교와 부산 남구가 손을 맞잡고 대학로 전체를 거대한 청년 혁신 기지로 바꾼다.
국립부경대(총장 배상훈)와 부산시 남구청(구청장 오은택)이 지역 청년의 교류 확대와 협력 기반 구축을 위해 손잡았다.
양 기관은 23일 오후 국립부경대 대학본부 3층 접견실에서 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 국립부경대 글로벌차이나연구소(소장 이보고) 주도로 진행됐다.
배상훈 국립부경대 총장(오른쪽)과 오은택 부산 남구청장. 국립부경대 제공
이 협약을 통해 부산 남구에 캠퍼스를 둔 국립부경대는 남구청과 함께 지역 청년 인력의 교류를 확대하고, 이를 위해 지역 내 다양한 장소와 시설, 기자재 등을 활용하는 데 상호 협력하기로 했다.
양 기관은 지속적인 협력 사업 추진을 위해 향후 제도적 기반을 마련하고, 지역 청년들을 비롯해 동아시아 청년들의 삶의 질 향상까지 이어질 수 있도록 노력할 계획이다.
총장 배상훈은 "이번 협약이 향후 부산을 비롯한 지역 단위의 청년 협력 모델을 넘어 동아시아 청년 정책과 연구의 새로운 모델이 될 것으로 기대하며, 이런 사업이 인문학 사업단 주도로 진행되는 것은 매우 고무적인 일"이라고 말했다.
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오은택 남구청장은 "지역 청년들이 다양한 기회 속에서 성장할 수 있도록 대학과의 협력을 지속적으로 강화해 나가겠다. 이번 협력이 지역 발전을 위한 학-관 협력 모델로 자리매김하기를 바란다"고 말했다.
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