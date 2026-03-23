오텍캐리어, 천장형 에어컨으로 '인비저블 인테리어' 완성…"공간에 녹아든 기술"

오텍 오텍 close 증권정보 067170 KOSDAQ 현재가 1,762 전일대비 35 등락률 -1.95% 거래량 24,888 전일가 1,797 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 오텍캐리어, '멀티S' 프로모션 진행…맞춤형 냉방·관리 혜택 강화 오텍캐리어, 무더위 대비 에어컨 무상 안전 점검 서비스 실시 오텍캐리어, '캐치서비스'로 홈케어 시장 공략 가속화…출시 첫해 대비 40% 성장 전 종목 시세 보기 (회장 강성희) 계열사 오텍캐리어는 공간의 미학과 효율을 동시에 구현한 2026년형 천장형 카세트 에어컨 1WAY·4WAY 신제품을 선보이며 프리미엄 시스템에어컨 시장의 패러다임을 주도하고 있다고 23일 밝혔다.

최근 인테리어 시장의 화두는 단연 '비움'과 '조화'다. 화려한 장식으로 공간을 채우기보다 가전과 가구가 인테리어 속으로 자연스럽게 스며들어 거주자의 삶을 묵묵히 보조하는 '인비저블 테크(Invisible Tech)'가 주거 트렌드로 정착된 것이다.

특히 고물가 여파로 대규모 인테리어 공사 대신 가전을 재배치하거나 노출을 최소화해 공간 효율을 극대화하려는 소비 패턴이 뚜렷해지면서 천장에 자연스럽게 일체화되는 시스템에어컨에 대한 관심이 여느 때보다 높아지고 있다.

오텍 계열사 오텍캐리어의 신제품은 '기술이 공간의 일부가 되어 최상의 쾌적함을 제공한다'는 철학 아래, 주거 공간부터 상업 시설까지 아우르는 최적의 공간 솔루션을 제시하는 것이 특징이다.

특히 소비자들이 매료되는 점은 기존 인테리어의 흐름을 방해하지 않는 '컴팩트하고 세련된' 외관이다. 천장과 매끄럽게 밀착되는 디자인은 공간의 선과 면을 깔끔하게 유지해주며 주거 공간은 물론 카페와 같이 인테리어 감각이 돋보이는 환경에서도 탁월한 조화를 이룬다.

이렇듯 인테리어 속에 스며드는 미니멀한 디자인에 걸맞은 강력한 성능도 주목받고 있다. 신제품에 적용된 '다이내믹 에어 솔루션(Dynamic Air Solution)'은 바람과 온도, 습도를 정교하게 제어해 공간 전체에 사각지대 없는 쾌적함을 선사한다.

1WAY(냉방·냉난방) 모델은 최대 12m까지 도달하는 강력한 바람과 3D 입체 바람 기능을 갖췄으며, 4WAY 모델은 360도 서라운드 입체 바람과 4방향 멀티 풍향 제어 기능을 통해 사용자 맞춤형 실내 환경을 조성한다.

특히 사용자가 인지하지 못하는 순간에도 기기를 안정적으로 유지할 수 있도록 4개의 센서 중 하나가 고장 나더라도 정상 작동을 유지하는 '보호운전' 기능이 포함돼 있다. 또한 열교환기를 스스로 얼리고 세척·건조하는 '액티브 클린' 기능과 실외기 내부의 먼지를 제거하는 모터 역회전 기능을 통해 위생 관리의 번거로움까지 획기적으로 줄였다.

에너지 효율 측면에서도 4WAY 모델은 에너지 소비 효율 1등급을 달성, 전기료 부담을 대폭 줄여줄 뿐 아니라 지난 2월부터 한국전력이 시행하는 '소상공인 고효율 냉난방기 지원 사업' 신청을 통해 조건 충족 시 구매 비용의 최대 40%까지 환급받을 수 있어 고물가 시대 실질적인 경제적 혜택을 제공한다.

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오텍캐리어 관계자는 "이번 신제품은 단순한 냉난방기를 넘어 관리의 번거로움을 줄이고 공간의 가치를 높이는 '스페이스 엑스퍼트(Space Expert)'로서의 진면목을 담은 제품"이라며 "앞으로도 독보적인 스마트 제어 기술과 에너지 효율을 결합해 프리미엄 시스템에어컨 시장을 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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