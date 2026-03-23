유자나무 분양 이벤트' 참여자 모집

전남 고흥군은 국내 최대 유자 주산지로서 지역 특산물인 유자의 우수성을 알리고 지역문화 인지도를 높이기 위해 '2026년 고흥 유자나무 분양 이벤트' 참여자를 모집한다고 밝혔다.

유자나무 분양 이벤트는 신청자가 1년간 자신의 유자나무를 선정해 이름표를 부착하고, 수확시기에 직접 수확하는 도시·농촌 공감형 체험 프로그램으로, 고흥군 유자축제 행사장이 위치한 풍양면 양리마을에서 진행된다.

고흥군은 지역 특산물인 유자의 우수성을 알리고 지역문화 인지도를 높이기 위해 '2026년 고흥 유자나무 분양 이벤트' 참여자를 모집한다. 고흥군 제공 AD 원본보기 아이콘

유자나무 분양을 희망하는 도시민은 고흥군농업기술센터 홈페이지 공지사항에 등록된 QR코드를 통해 5월 말까지 신청하면 된다.

분양 가격은 한 주당 6만 원으로, 유자 생과와 체험비 등이 포함된 금액이다.

특히, 이번 이벤트는 2026년 고흥군 고향사랑기부제 답례품으로 지정돼 20만 원 이상 기부 시에도 참여할 수 있어 지역 상생과 기부문화 확산에 기여할 것으로 기대된다.

군 농업기술센터 관계자는 "유자나무 분양 이벤트를 통해 도시민들이 고흥 유자의 품질과 매력을 직접 체험하길 바란다"며 "앞으로도 지역 농산물의 경쟁력을 높이고 농가 소득 증대에 도움을 줄 수 있는 다양한 프로그램을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.

AD

한편, 유자나무 분양 이벤트는 2023년부터 2025년까지 지난 3년간 1,300여 명이 참여해 고흥 유자를 체험하며 특별한 추억을 쌓았다.

호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>