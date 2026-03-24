양국 민간 협력 채널 정례화·경제협력 구심점

한국무역협회가 23일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 '한-인도 교류위원회' 발족식을 개최했다.

'한-인도 교류위원회'는 고조되는 지정학적 불안 속에서 글로벌 공급망의 신흥 거점으로 부상한 인도의 전략적 가치에 주목하고, 우리 기업의 현지 진출 지원과 양국 기업 간 협력 네트워크 구축을 위해 출범한 민간 경협 채널이다.

23일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 개최된 '한-인도 교류위원회 발족식'에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. (첫번째줄 왼쪽에서 세번째부터)고랑랄 다스 주한 인도 대사, 윤진식 한국무역협회 회장. 한국무역협회 AD 원본보기 아이콘

이날 발족식에는 윤진식 한국무역협회 회장, 고랑랄 다스 주한 인도 대사를 비롯해 메타바이오메드, 신한은행, LG전자, 와이지원, 주성엔지니어링, 하나은행, 현대차, 효성중공업 등 위원사 관계자 약 30명이 참석했다.

윤진식 회장은 개회사에서 "인도는 세계 4위 경제 대국이며 향후 3년 내 세계 3위권 진입이 가시화되는 글로벌 제조 허브"라며 "오늘 발족하는 한-인도 교류위원회가 민간 차원의 실질적인 소통 채널이 되어 양국 경제협력을 한 단계 격상시키는 핵심적인 역할을 하기를 기대한다"고 밝혔다.

고랑랄 다스 주한 인도 대사도 축사에서 "한국은 인도의 중요한 전략적 파트너다. 특히 반도체, 조선, 방산 등 제조업과 첨단 기술 분야에서 협력 여지가 매우 크다"며 양국 간 파트너십 강화를 강조했다.

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이어진 전문가 발표 세션에서 대외경제정책연구원(KIEP)의 김경훈 인도·남아시아 팀장이 양국 경제통상 협력 동향에 대해 발표했다. 김 팀장은 한국의 대(對)인도 수출 증가 추이 및 자동차·스마트폰·가전 등의 핵심 생산기지 역할 등을 언급하며 "베트남과 비교해 아직 한국의 대인도 수출 및 투자가 각각 30%, 20% 규모라는 점은 역설적으로 향후 양국 간 경제협력을 확대할 수 있는 잠재력이 매우 크다는 것"이라고 설명했다.

'한-인도 교류위원회'는 올해 하반기 인도산업협회(CII)와 공동으로 '제9회 한-인도 비즈니스 포럼'을 개최해 양국 간 비즈니스 파트너십 강화 및 통상·투자 협력 방안 논의 등 민간 차원의 경협 사업을 주도할 계획이다. 아울러 재인도한국경제인연합회(코참인디아) 사무국을 맡은 한국무역협회 뉴델리지부를 통해 인도의 법·제도 등 현지 진출 기업을 위한 정보를 공유하고, 통관·인증·인센티브 이행 지연 등 우리 기업의 애로를 정부에 전달하는 가교 역할을 강화해 나갈 예정이다.

23일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 개최된 '한-인도 교류위원회 발족식'에서 윤진식 한국무역협회(KITA) 회장이 전문가 발표를 경청하고 있다. 한국무역협회 원본보기 아이콘

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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