네오펙트, ETRI와 '원격 웨어러블 로봇 기술' 공동 개발 성공…30조 시장 공략

헬스케어 로보틱스 기업 네오펙트 네오펙트 close 증권정보 290660 KOSDAQ 현재가 1,310 전일대비 4 등락률 +0.31% 거래량 9,990,211 전일가 1,306 2026.03.23 09:48 기준 관련기사 네오펙트, 사람과 유사한 촉각 구현 '로봇손' 기술 확보…피지컬AI 시장 노린다 네오펙트, 재무 안전판 '확보'…자회사 매각 영향으로 실적은 하락 헬스케어로봇 '이목 집중'…네오펙트, WHX서 신제품 공개 전 종목 시세 보기 가 한국전자통신연구원과 협력해 원격 웨어러블 로봇 기술 개발에 성공하며 관련 시장 공략에 나섰다.

네오펙트는 23일 ETRI와 공동으로 '원격 웨어러블 로봇 기술'을 개발했다고 밝혔다. 이번 성과는 양측이 2024년 1월부터 추진해온 '초실감 및 실·가상 융합 공간 상호작용 원천기술 개발' 연구과제의 결과다.

해당 기술은 웨어러블 로봇을 착용한 사용자의 움직임을 가상공간에 그대로 반영하는 동시에, 단순 동작을 넘어 촉각까지 전달하는 것이 특징이다. 예를 들어 가상공간에서 악수를 할 경우 상대방의 손을 쥐는 힘의 세기와 방향까지 실시간으로 느낄 수 있다.

사용자의 동작은 가상공간 속 아바타에 반영되며, 웨어러블 장치를 통해 실제 물리적 힘까지 체감할 수 있다. 가상환경에서 물체를 밀면 실제로도 저항감이 전달되는 방식이다. 여기에 인공지능(AI)이 사용자의 시선까지 추적해 반영함으로써 현실과 유사한 경험을 제공한다.

원격 웨어러블 로봇 기술은 그동안 대기업과 방산업체, 주요 연구기관 및 대학을 중심으로 발전해 왔지만, 원격지 간 로봇의 정밀한 동작 구현이 상용화의 주요 과제로 지적돼 왔다.

적용 분야는 폭넓다. 원격 의료와 재활을 비롯해 공연 및 영상 제작 등 엔터테인먼트, 다수 참여형 교육, 군사 훈련, 소방·구조 등 안전 분야까지 다양한 산업에서 활용될 것으로 기대된다.

시장 성장성도 주목된다. 관련 조사에 따르면 글로벌 웨어러블 로봇 시장은 2026년 약 10조원 규모로 확대되고, 2031년에는 약 35조원 수준까지 성장할 것으로 전망된다.

네오펙트는 이번 기술을 기반으로 원격조정 웨어러블 로봇 시장에서 경쟁력을 확보하겠다는 전략이다. 특히 '로보틱스 채널' 확장을 핵심 축으로 삼아 수주 경쟁력을 강화한다는 계획이다. 기존 재활용 로봇손 기술을 고도화해 산업용 로봇손으로까지 확대하며 신규 매출원 창출도 추진한다.

최근 네오펙트는 사람과 유사한 촉각을 구현하는 로봇손 응용 기술을 확보하며 로보틱스 사업 영역을 빠르게 넓히고 있다.

회사 관계자는 "웨어러블 로봇은 고령화 사회에서 삶의 질을 높이는 현실적인 대안이자 산업 현장의 안전을 책임지는 핵심 장비로 자리잡고 있다"며 "원격 웨어러블 로봇 기술은 다양한 산업에서 고부가가치 서비스를 창출할 잠재력이 크다"고 설명했다.

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이어 "헬스케어 및 산업용 로봇 분야 적용을 위해 ETRI와 기술 이전을 추진 중이며, 울산로보틱스로 출발해 기술특례 상장에 성공한 기술기업으로서 글로벌 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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