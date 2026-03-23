함안군수 출마 조영제 경남도의원, 고(故) 조진래 의원 상대 공갈·협박했나?
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조 도의원 국회 보좌관 시절
공갈·협박 의혹에 지역 사회 '시끌'
고(故) 조진래 의원 미망인 A 씨 "조 도의원에 협박당했다"… 조 도의원 "허무맹랑한 소리"
조 도의원, 음해 이유에는 "악감정 없는데 왜 저러는 건지?"
국민의힘 경남 함안군수 출마를 선언한 조영제 경남도의원(함안 1)의 예전 국회의원 보좌관 시절, 불미스러운 의혹이 불거져 지역 사회에 파장이 확산되고 있다.
지난 21일 지역 한 인터넷매체는 조영제 도의원이 지난 2008년 고(故) 조진래 국회의원(국민의힘 전신, 옛 한나라당)의 보좌관직을 수행할 때, 조 전 의원의 후원을 핑계로 지역 기업가들에게 후원금을 모금해 착복한 혐의와 조 전 의원의 약점을 잡아 공갈·협박한 혐의 등 의혹에 대한 구체적인 내용이 담긴 문자메시지 전문을 입수했다고 보도했다.
조영제 경남도의원이 지난 2월 4일 함안군청 대회의실에서 군수 출마 기자회견을 열고 있다. 주소은 기자
이 매체는 조 도의원의 협박 관련 문자메시지를 작성해 전달한 인물로 조 전 의원의 미망인 A 씨라고 밝혔다. 또 해당 문건 작성 시기는 4년 전인 제8회 지방선거를 앞둔 시점이라고 특정했다. 당시 함안 지역에서는 지방선거를 앞두고 이 메시지가 나돈다는 소문으로 한바탕 논란이 일기도 했다고 전했다.
문제의 핵심은 조영제 도의원의 과거 비윤리적인 행위로 선을 넘은 명백한 불법행위다. 사실일 경우 정치적으로 회복할 수 없는 수위다. 보도에 따르면 미망인 A 씨는 조 도의원의 공갈·협박으로 당시 1억여 원이 넘는 돈을 조 도의원에게 뜯긴 것은 물론 그로 인해 큰 고통을 받은 것으로 전해졌다.
문자메시지 전문에는 조 도의원의 국회 보좌관 사직 배경과 공갈·협박 혐의 등 내용들이 구체적으로 담긴 것으로 알려졌다.
또 조 도의원의 공갈·협박 행위가 지속해서 이어졌다는 주장이 제기돼 충격을 주고 있다.
특히 조 도의원의 공갈·협박의 대상이 현직 국회의원이었다는 점에서 지역 일각에서는 놀라움을 금치 못하고 있다.
고(故) 조진래 전 의원은 2019년 5월 채용 비리 혐의로 검찰 소환 조사를 받던 중 경남 함안군 법수면 별장에서 숨진 채 발견됐다. 당시 검찰은 '공소권 없음'으로 수사를 종결했다.
A 씨는 "4년 전 폭로한 조영제 도의원의 불법행위는 모두 사실이 맞다"며 "파렴치한 불법행위를 서슴치 않는 인물이 지역 정치에 나선다는 것이 정말 억울하고 분노해 알리게 됐다"고 폭로 배경을 밝혔다.
고(故) 조진래 전 국회의원의 미망인 A 씨가 4년 전 조영제 경남도의원의 공갈·협박 등 혐의를 기록해 배포한 문자메시지 일부 내용 캡쳐. 주소은 기자원본보기 아이콘
또 "특히 국민의힘 유력정치인에게도 이 사실을 알렸지만 조 도의원이 공천을 받는 것을 보며 허탈한 심정을 감출 수가 없었다"고 분개했다.
A 씨는 당시 상황을 상세하게 알고 있는 이유에 대해선 "당시 조 도의원에게 전달한 돈의 일부를 자신이 마련해 주었고, 협박 전화 통화를 옆에서 수차례 지켜봤기 때문"이라고 주장했다.
특히 조 도의원의 공갈·협박이 고(故) 조진래 전 의원의 극단적 선택에 영향을 미쳤느냐는 물음에 A씨는 "영향을 끼쳤다고 생각한다"며 분노를 감추지 못했다.
조 도의원의 불법행위가 담긴 메시지를 전달받은 이들 중에는 당시 국민의힘 유력정치인도 포함돼 있다고 전해져 해당 정치인에 대한 관심이 증폭되고 있다.
문제의 문자메시지를 전달받은 한 주민은 "미망인(A씨가)이 사실이 아니면 망자인 조진래 전 의원까지 언급하며 조 도의원을 음해할 이유가 없지 않느냐"며 "지금이라도 이 사실을 세상에 알려 시시비비(是是非非)를 가려 진실을 규명해야 한다"고 분개했다고 이 매체는 전했다.
반면 조영제 도의원은 관련 의혹에 대해 "허무맹랑한 소리로 선거를 앞두고 자신을 음해하려는 수작"이라고 해명했다.
다만 조 도의원은 미망인 A 씨가 음해하는 특별한 이유에 대해서는 "당시 아무런 악감정이 없는 사이였는데 A씨가 왜 저러는 건지 이유는 잘 모르겠다"고 답변한 것으로 전해졌다.
해당 매체는 이번 사안과 관련, 추가 자료 확보와 함께 관련자들의 진술을 토대로 후속보도를 이어갈 계획이라고 밝혀 귀추가 주목된다.
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한편 밀양·의령·함안·창녕 지역구 당협위원장인 박상웅 의원에게도 해당 기사가 전달된 것으로 알려졌다.
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