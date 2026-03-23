[특징주]흥아해운, 중동전쟁 격화 조짐에 19% 급등
불러오는 중...닫기
미국과 이란의 전쟁이 장기화하면서 흥아해운 흥아해운 close 증권정보 003280 KOSPI 현재가 3,565 전일대비 535 등락률 +17.66% 거래량 102,896,535 전일가 3,030 2026.03.23 10:37 기준 관련기사 예상 못한 반대매매 위기...연 5%대 금리 주식자금으로 당일 해결 가능 변동성 장세에서 ‘숨은 진주’찾았다면? 투자금 넉넉하게 마련해볼까 타이밍 잡기 어려운 장세…투자금 활용 전략이 중요해졌다 이 급등세를 이어가고 있다.
23일 오전 9시33분 기준 흥아해운은 전거래일 대비 19.47% 오른 3620원에 거래 중이다.
미국이 이란에 지상군 투입을 고민하고, 이란의 호르무즈 해협 봉쇄가 이어지는 등 전쟁이 장기화하면서 글로벌 운송망 불확실성이 확대되고 있다.
흥아해운의 경우 최대주주 장금상선이 호르무즈 인근 해상에서 VLCC(초대형 원유운반선)를 많이 보유하고 있다는 소식이 전해지면서 주가가 연일 급등하고 있다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"삼성 멈추면 가격 폭등" 파업 예고에…"기회 왔다...
장금상선은 중동 전쟁 이후 원유 수송에 차질이 빚어지자 VLCC를 일종의 원유 저장 시설로 대여하는 사업 등으로 큰 수익을 내며 전쟁 수혜 기업으로 주목 받았다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>